Жену премьера страны Лесото обвиняют в убийстве его экс-супруги

Первая леди южноафриканского королевства Лесото по имени Месая Табане обвиняется в убийстве бывшей жены своего супруга, действующего премьер-министра Томаса Табане. Об этом передает BBC. Отмечается, что первая леди пришла полицию для допроса во вторник, 4 февраля. После чего суд официально признал ее виновной в смерти Липолело Табане, которую застрелили в 2017 году в Масеру (столица Лесото). Тогда между Липолело и Томас Табане происходил процесс развода. Сначала в убийстве обвиняли неизвестных вооруженных мужчин, однако позже подозрение пало на действующую жену Томаса Табане. 10 января полиция объявила женщину в розыск. Ее позже задержали на границе между Лесото и Южной Африкой, сообщил СМИ представитель полиции. Как сообщали Українські Новини, в 2018 году жена бывшего депутата Сумского городского совета Анатолия Жука убила его, после чего сбежала. Также 75-летний китаец убил чашкой жену, которую не удовлетворял секс с использованием виагры. Кроме того, россиянин пытался ввезти в Украину труп жены под видом живой пассажирки.