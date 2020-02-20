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  • Пристайко за введение миротворцев ООН на границу Украины с Россией для урегулирования мира на Донбассе
20 февраля 2020, четверг, 19:44 66
Политика 2020-02-20T19:45:02+02:00
Українські Новини
Пристайко за введение миротворцев ООН на границу Украины с Россией для урегулирования мира на Донбассе

Пристайко за введение миротворцев ООН на границу Украины с Россией для урегулирования мира на Донбассе

Елизавета Кесельман
Вадим Пристайко , ООН, Миротворцы, АТО, война на Донбассе, Мирное урегулирование
Украина-ООН. Фото: novyny.online.ua
Украина-ООН. Фото: novyny.online.ua

Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что приближению мира на Донбассе могло бы поспособствовать введение миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) на государственную границу Украины с Россией.

Об этом он сказал, выступая на заседании Генеральной ассамблеи ООН при обсуждении ситуации на временно оккупированных территориях Украины, передают Українськi Новини.

"Вряд ли можно надеяться на мир, пока 400 км государственной границы между Украиной и Россией остаются открытыми для поступления российского оружия и военного персонала. Международное присутствие вдоль границы под мандатом ООН могло бы стать ответом", - сказал он.

Министр напомнил, что Украина хотела бы провести местные выборы на оккупированной территории Донбасса осенью, когда они пройдут в остальных регионах, однако подчеркнул, что без базовой безопасности и политических предпосылок у местных жителей не будет возможности участвовать в демократическом голосовании.

Он подчеркнул, что украинская власть готова к диалогу с жителями оккупированных территорий с привлечением мнения вынужденных переселенцев с Донбасса, но не с самопровозглашенными лидерами, поскольку они являются "марионетками".

Заседание Генассамблеи ООН было назначено в связи с шестой годовщиной вторжения России в Украину.

"20 февраля 2014 года войдет в книги истории как день, когда постоянный член Совета безопасности ООН принес войну, смерть и уничтожение в повседневную жизнь украинцев. В учебниках истории этот день будет днем, когда был нанесен особый удар всей системе международного права. К сожалению, события 20 февраля 2014 года стали ожидаемым результатом того, как международное сообщество, включая ООН, позволило одному из своих членов захватить территорию другого члена, полностью игнорируя основы международного права и безопасности. Отсутствие адекватной ответной реакции на это привело к тому, что эти нарушения беспрецедентны в глобальном плане и сегодня никто не чувствует себя в безопасности, защищенным уставом ООН", - сказал Пристайко.

Министр напомнил, что с 2014 года Генассамблея ООН приняла 7 резолюций с осуждением агрессии России против Украины и призвал усилить давление на РФ.

Также он призвал международное сообщество не забывать о конфликте до его полного разрешения.

Как сообщали Українськi Новини, Пристайко призывает международное сообщество внести свой вклад в сбор ООН 158 млн долларов, необходимых для гуманитарной помощи Донбассу в 2020 году.

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