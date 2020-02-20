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  • Нардеп Арьев о законах о рынке земли и адвокатской монополии: внутри "Слуг" нет единства голосований
20 февраля 2020, четверг, 17:42 90
Политика 2020-02-20T17:42:24+02:00
Українські Новини
Нардеп Арьев о законах о рынке земли и адвокатской монополии: внутри "Слуг" нет единства голосований

Нардеп Арьев о законах о рынке земли и адвокатской монополии: внутри "Слуг" нет единства голосований

Елизавета Кесельман
Владимир Арьев, Партия
Владимир Арьев. Фото: focus.ua
Владимир Арьев. Фото: focus.ua

Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев считает, что внутри монобольшинства нет единого мнения по голосованию за законопроекты о рынке земли и отмене адвокатской монополии. Об этом он сказал Українським Новинам.

"Трудно сказать (хватит ли голосов для принятия). Наша фракция голосует за законопроекты, если их положения отвечают европейским нормам. Насколько я знаю, к законопроекту об адвокатской деятельности есть много вопросов. Я считаю, что мы должны подходить к голосованию исходя из того, отвечают ли законы европейским нормам. Но, если говорить о ситуации в целом, то определяющее, конечно же, является монобольшинство.  Однако из-за последних событий есть вопросы, существует ли ещё монобольшинство, потому что внутри много течений и единства голосований там нет", - сказал Арьев.

"Сейчас, в принципе, касательно земли и других вопросов говорить о голосовании - это гадание на кофейной гуще",- подчеркнул нардеп.

Как сообщали Українські Новини,народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина заявила о том, что пользы от принятия законопроекта о рынке земли и об отмене адвокатской монополии не будет. 

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