Нардеп Арьев о законах о рынке земли и адвокатской монополии: внутри "Слуг" нет единства голосований

Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев считает, что внутри монобольшинства нет единого мнения по голосованию за законопроекты о рынке земли и отмене адвокатской монополии. Об этом он сказал Українським Новинам.

"Трудно сказать (хватит ли голосов для принятия). Наша фракция голосует за законопроекты, если их положения отвечают европейским нормам. Насколько я знаю, к законопроекту об адвокатской деятельности есть много вопросов. Я считаю, что мы должны подходить к голосованию исходя из того, отвечают ли законы европейским нормам. Но, если говорить о ситуации в целом, то определяющее, конечно же, является монобольшинство. Однако из-за последних событий есть вопросы, существует ли ещё монобольшинство, потому что внутри много течений и единства голосований там нет", - сказал Арьев.

"Сейчас, в принципе, касательно земли и других вопросов говорить о голосовании - это гадание на кофейной гуще",- подчеркнул нардеп.

Как сообщали Українські Новини,народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина заявила о том, что пользы от принятия законопроекта о рынке земли и об отмене адвокатской монополии не будет.