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20 февраля 2020, четверг, 16:30 14
Происшествия 2020-02-20T16:34:28+02:00
Українські Новини
В немецком городе Ханау неизвестный убил 11 человек и покончил жизнь самоубийством

В немецком городе Ханау неизвестный убил 11 человек и покончил жизнь самоубийством

Елизавета Кесельман
Германия, Самоубийство, Убийство, Терракт
Германия.Фото: infoindustria.com.ua
Германия.Фото: infoindustria.com.ua

В среду, 19 февраля, в центре города Ханау (Германия) неизвестный без повода ворвался в несколько заведений и застрелил 11 человек. Об этом передает немецкое издательство Bild.

Отмечается, что стрельба произошла в двух районах в 22:00. Изначально мужчина напал на постелителей кальянной "Midnight", совершив 9 выстрелов в посетителей.

После этого он уехал на своем автомобиле в район Кессельштадт, расположенный в двух километрах от первого местоположения. Там он напал на посетителей кальян-бара "Arena Bar & Café".

Как сообщает ведомство, спустя семь часов после совершения терракта, полиция штурмом взяла дом подозреваемого. Во время взятия дома, обнаружили тело мужчины, а также его 72-летней матери. В полиции сообщили, что не ищут других подозреваемых.

Согласно информации, полиция подозревает 43-летнего жителя Германии. Отмечается, что ранее в поле зрения немец не попадал, а также имел официальное разрешение на ношение оружия, и занимался спортивной стрельбой. По версии журналистов, мужчину звали Тобиас Ратьен. Такое имя было указано в его учетной записи в ютьюбе, которая сейчас удалена.

Кроме того, сообщается, что преступник имел радикальные взгляды, чем объясняют мотив  его убийств.

Преступник оставил 24-страничный манифест, сообщил основатель Международного центра изучения радикализации и политического насилия (ICSR) Петер Нойман. В своем обращении Ратьен нетерпим к иностранцам и призывает уничтожать страны с преимущественно мусульманским населением, используя евгенистические термины. Кроме того, Ратьен считал, что разведывательные службы следят за ним на протяжении всей его жизни.

Как сообщали Українські Новини, в Германии неизвестные расстреляли людей возле синагоги и бросили гранату на еврейском кладбище.

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