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20 февраля 2020, четверг, 14:45 33
Верховная Рада и партии 2020-02-20T14:45:02+02:00
Українські Новини
Протесты против эвакуированных из Уханя говорят о недоверии к власти и Минздраву, - Бойко

Протесты против эвакуированных из Уханя говорят о недоверии к власти и Минздраву, - Бойко

Ирина Дорофейчук
ОПЗЖ, Коронавирус, Эвакуация из Китая, Оппозиционная платформа - За життя, Бойко Юрий
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

"Ситуация с эвакуацией из Китая – приговор всем горе-реформаторам системы здравоохранения". Об этом Сопредседатель оппозиционной платформы – за життя Юрий Бойко заявил журналистам, комментируя ситуацию с эвакуацией украинских граждан из Китая в связи с эпидемией коронавируса, информирует портал zagittya.com.ua.

Он отметил, что протесты в разных регионах против размещения эвакуированных – это свидетельство недоверия людей к сегодняшней власти, в том числе и руководству Минздрава.

"Чиновники не могут гарантировать, что не произойдет вспышки заболевания. Во власти нет авторитетных специалистов, которые могу объяснить людям на местах, как их защитят. Конечно, мы должны были позаботиться о наших гражданах. Но кто в правительстве принял решение, что мы должны эвакуировать еще и иностранцев, нести ответственность за их жизни и сделать Украину транзитной карантинной зоной?  Люди прекрасно знают, во что превратили отечественную медицину горе-реформаторы своими экспериментами. Люди волнуются и протестуют", - сказал Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции Оппозиционной платформы – за життя подчеркнул, что главная проблема в украинском здравоохранении – это хаос в отрасли из-за продолжающейся медреформы.

"Санэпидслужбу, которая располагала средствами для локализации и предотвращения возможных эпидемий, ликвидировали. Нужно искать специалистов, восстанавливать эту систему и прекращать бардак и хаос в медицине. Властям нужно не людей осуждать за то, что они волнуются за свое здоровье и здоровье своих близких, а навести порядок в медицине и отменить бездарную реформу", - акцентировал Юрий Бойко.

По мнению политика, необходимо срочно менять состав штаба по борьбе с коронавирусом, включать туда специалистов, которые могут оперативно внедрить все передовые международные наработки по профилактике и противодействию эпидемии, подготовить необходимые ресурсы и персонал. Именно компетентные действия профессионального штаба остановят панику, спровоцированную властью.  

"Мы считаем, что за такую подготовку и проведение эвакуации чиновники должны ответить своими должностями. Безответственное правительство должно быть отправлено в отставку", - резюмировал сопредседатель партии ОПЗЖ.

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