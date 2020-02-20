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20 февраля 2020, четверг, 13:09 9
Пресс-центр 2020-02-20T13:26:43+02:00
Українські Новини
24.02.20 11:00 Круглый стол: "Станет ли 2020-й годом кредитования экономики?"

24.02.20 11:00 Круглый стол: "Станет ли 2020-й годом кредитования экономики?"

Алина Заика

24 февраля 2020года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Станет ли 2020-й годом кредитования экономики?"

На круглом столе обсудим следующие вопросы:

  • Ситуация на рынке кредитования бизнеса: кого и на каких условиях готовы кредитовать банки? Альтернатива классическим кредитам.
  • Какие главные факторы, тормозящие кредитование бизнеса?
  • Как работают действующие законы о защите прав кредиторов?
  • Судебная практика урегулирования кредитных споров: защищены ли права кредиторов?
  • Роль Нацбанка в возобновлении кредитования: нужно ли ослаблять нормативы регулирования банков?
  • Влияние учетной ставки на стоимость ресурсов: какой должна быть учетная ставка для того, чтобы банки могли выдавать доступные кредиты?
  • Станут ли госпрограммы поддержки бизнеса драйвером активизации кредитования?

К участию в дискуссии приглашены:

  • Василий Фурман, член Совета Национального банка Украины;
  • Роман Шпек, председатель наблюдательного совета Альфа-Банка;
  • Юлия Фролова, председатель правления банка "Альянс";
  • Артур Загородников, заместитель председателя правления ПУМБ;
  • Елена Дмитриева, первый заместитель председателя правления банка "Глобус";
  • Александр Матюшенко, директор департамента корпоративного бизнеса банка "Пивденный";
  • Богдан Шишковский, старший юрист KPMG Law Ukraine.

Модератором круглого стола выступит управляющий партнер "Финансового клуба" Руслан Черный.  

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:  

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

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