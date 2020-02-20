24.02.20 11:00 Круглый стол: "Станет ли 2020-й годом кредитования экономики?"

24 февраля 2020года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Станет ли 2020-й годом кредитования экономики?" На круглом столе обсудим следующие вопросы: Ситуация на рынке кредитования бизнеса: кого и на каких условиях готовы кредитовать банки? Альтернатива классическим кредитам. Какие главные факторы, тормозящие кредитование бизнеса? Как работают действующие законы о защите прав кредиторов? Судебная практика урегулирования кредитных споров: защищены ли права кредиторов? Роль Нацбанка в возобновлении кредитования: нужно ли ослаблять нормативы регулирования банков? Влияние учетной ставки на стоимость ресурсов: какой должна быть учетная ставка для того, чтобы банки могли выдавать доступные кредиты? Станут ли госпрограммы поддержки бизнеса драйвером активизации кредитования? К участию в дискуссии приглашены: Василий Фурман, член Совета Национального банка Украины; Роман Шпек, председатель наблюдательного совета Альфа-Банка; Юлия Фролова, председатель правления банка "Альянс"; Артур Загородников, заместитель председателя правления ПУМБ; Елена Дмитриева, первый заместитель председателя правления банка "Глобус"; Александр Матюшенко, директор департамента корпоративного бизнеса банка "Пивденный"; Богдан Шишковский, старший юрист KPMG Law Ukraine. Модератором круглого стола выступит управляющий партнер "Финансового клуба" Руслан Черный. Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж