Министру культуры следует наконец прекратить навязывать свой токсичный Закон "О дезинформации", - Томиленко

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отреагировал на заявление министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, которое тот сделал в программе на одном из телеканалов. Свое сообщение председатель НСЖУ оставил на персональной странице в социальной сети Facebook.

В частности, министр Бородянский отметил, "что у журналистов есть дополнительные привилегии перед другими людьми".

"О каких "привилегиях" говорит господин Бородянский ??

Пока что в Украине у журналистов есть базовая привилегия - быть жертвами безнаказанности относительно препятствования журналистской деятельности.

А реальные привилегии - это астрономические зарплаты у должностных лиц и системная топ-коррупция во власти...

Министру культуры следует наконец прекратить навязывать обществу свой токсический закон о борьбе с дезинформацией.", - констатировал в своей заметке Томиленко.