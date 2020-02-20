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  • Министру культуры следует наконец прекратить навязывать свой токсичный Закон "О дезинформации", - Томиленко
20 февраля 2020, четверг, 09:55 176
СМИ 2020-02-20T09:55:02+02:00
Українські Новини
Министру культуры следует наконец прекратить навязывать свой токсичный Закон "О дезинформации", - Томиленко

Министру культуры следует наконец прекратить навязывать свой токсичный Закон "О дезинформации", - Томиленко

Ирина Дорофейчук
Сергей Томиленко, НСЖУ, Владимир Бородянский, закон о дезинформации
Томиленко Сергей Фото: Facebook
Томиленко Сергей Фото: Facebook

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отреагировал на заявление министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, которое тот сделал в программе на одном из телеканалов. Свое сообщение председатель НСЖУ оставил на персональной странице в социальной сети Facebook.

В частности, министр Бородянский отметил, "что у журналистов есть дополнительные привилегии перед другими людьми".

"О каких "привилегиях" говорит господин Бородянский ??

Пока что в Украине у журналистов есть базовая привилегия - быть жертвами безнаказанности относительно препятствования журналистской деятельности.

А реальные привилегии - это астрономические зарплаты у должностных лиц и системная топ-коррупция во власти...

Министру культуры следует наконец прекратить навязывать обществу свой токсический закон о борьбе с дезинформацией.", - констатировал в своей заметке Томиленко.

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