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20 февраля 2020, четверг, 09:03 714
Силовые структуры 2020-02-20T09:05:30+02:00
Українські Новини
Одесские активисты провели пикет с требованиями к Максиму Вихору, - СМИ

Одесские активисты провели пикет с требованиями к Максиму Вихору, - СМИ

Павел Твердохлиб
Вихор Максим, Андрей Грушецки, Виталий Заперченко, Офис Генпрокурора, Прокуратура
Одесса, пикет. Фото: comments.ua
Одесса, пикет. Фото: comments.ua

В Одессе под зданием прокуратуры прошел митинг с участием активистов, требующих у прокурора Одесской области Максима Вихора отправить в отставку своего зама Виталия Заперченко, информирует портал comments.ua.

Как отметил один из организаторов общественного движения Андрей Грушецки, Виталий Заперченко – участник ДТП со смертельным исходом. В связи с этим активисты задаются вопросом, как он может заниматься прокурорской деятельностью на региональном уровне. Однако, кроме этого активисты обвиняют Заперченко в целом ряде коррупционных историй, в которых он был замечен, занимая должность прокурора в Коминтерновском районе Одесской области.

Митингующие пришли под стены прокуратуры с плакатами, где написали о чиновнике нелестные слова и прямо обвинили в воровстве. Пикет носил мирный характер, однако его участники пригрозили переходить к более радикальным мерам, если прокуратура Одесской области и Офис генпрокурора будет игнорировать законные требования общественности по увольнению госслужащего.

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