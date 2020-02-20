Одесские активисты провели пикет с требованиями к Максиму Вихору, - СМИ

В Одессе под зданием прокуратуры прошел митинг с участием активистов, требующих у прокурора Одесской области Максима Вихора отправить в отставку своего зама Виталия Заперченко, информирует портал comments.ua.

Как отметил один из организаторов общественного движения Андрей Грушецки, Виталий Заперченко – участник ДТП со смертельным исходом. В связи с этим активисты задаются вопросом, как он может заниматься прокурорской деятельностью на региональном уровне. Однако, кроме этого активисты обвиняют Заперченко в целом ряде коррупционных историй, в которых он был замечен, занимая должность прокурора в Коминтерновском районе Одесской области.

Митингующие пришли под стены прокуратуры с плакатами, где написали о чиновнике нелестные слова и прямо обвинили в воровстве. Пикет носил мирный характер, однако его участники пригрозили переходить к более радикальным мерам, если прокуратура Одесской области и Офис генпрокурора будет игнорировать законные требования общественности по увольнению госслужащего.