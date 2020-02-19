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19 февраля 2020, среда, 21:46 6
Силовые структуры 2020-02-19T21:47:48+02:00
Українські Новини
Гендиректору предприятия сообщили о подозрении в присвоении 29 млн гривен на ремонт дороги в Кривом Роге

Гендиректору предприятия сообщили о подозрении в присвоении 29 млн гривен на ремонт дороги в Кривом Роге

Таня Войтюк
Нацполиция, Кривой Рог, Ремонт дорог, Присвоение средств
Полиция. нацполиция. Фото: informator.dp.ua
Полиция. нацполиция. Фото: informator.dp.ua

Сотрудники Национальной полиции сообщили генеральному директору предприятия по ремонту дорог о подозрении в присвоении 29 млн гривен, предназначенных для капитального ремонта дороги в Кривом Роге (Днепропетровская область).

Об этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Днепропетровской области, передают Українські Новини.

"19 февраля в рамках уголовного производства следователи Криворожского отдела полиции совместно с сотрудниками прокуратуры, СБУ и полка полиции особого назначения провели ряд обысков на территории предприятия по ремонту дорог", - сказано в сообщении.

В ходе обысков правоохранители изъяли документацию и другие вещественные доказательства.

Также была проведена экспертиза, выводы которой подтверждают, что работы были выполнены некачественно, асфальтобетонное покрытие не соответствует нормам ГОСТа.

Начато расследование по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Решается вопрос об избрании гендиректору меры пресечения.

Как сообщали Українські Новини, ранее полиция сообщила 2 сотрудникам ЗАЭС о подозрении в присвоении 1,3 млн гривен в Запорожской области.

22 декабря 2018 года Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество, изъятое в ходе обысков на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС, Энергодар, Запорожская область), а именно на 3 695 противогазов.

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