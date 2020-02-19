Cлужба "скорой помощи": что нужно изменить в ее работе? – СМИ

От того, как действуют врачи "скорой", часто зависит, удастся ли спасти человека, у которого случился инсульт, инфаркт, либо того, кто попал в ДТП.

Об этом говорится в материале интернет-издания "Факты".

Уже давно назрела необходимость реформировать службу экстренной медицинской помощи так, чтобы ее работа стала эффективнее, - сказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева Анатолий Вершигора. - Сейчас в Украине действует устаревшая и очень затратная модель управления экстренными службами, потому что нет единой системы: каждый регион все делает по-своему, а в результате возникают нестыковки, недопонимание.

- Какими должны быть первые шаги, чтобы устранить эти проблемы?

- Создание общенациональной службы экстренной помощи. Эту идею поддерживает и нынешняя команда Минздрава во главе с министром Зоряной Скалецкой. Год 2020-й объявлен президентом и правительством Годом экстренной медицинской помощи. Принят ряд важных документов. В Полтавской и Винницкой областях действует проект "Своевременная помощь". Он доказал свою эффективность. Столичная служба готова была начать реформирование еще год назад, провела ряд тендеров, но они были заблокированы. Сейчас мы возобновили работу в этом направлении.

- Что планируется сделать?

- В Киеве будет кардинально обновляться техническая база, что позволит повысить качество оказания помощи и скорость реагирования на вызовы. Обеспечить должный технический уровень службы экстренной помощи надо в каждом регионе. Сейчас к месту вызова мы должны приехать в течение десяти минут, если это в черте города, и за 20 минут, если в пригороде. Но здесь возникает проблема: кому принимать вызов, например, в радиусе десяти километров от Киева? Областной "скорой" или нам? Ответ должен быть один: тому, кто может доехать быстрее и начать оказывать помощь. Ведь счет, порой, идет на минуты или даже секунды. Но из-за особенностей работы мобильных операторов тот, кто набирает 103 находясь на трассе, часто попадает на киевскую городскую службу. И наша "скорая" с трудом пробирается через пробки, чтобы доехать до пункта назначения. Необходимо разработать такой аппаратно-программный комплекс, который объединит все аварийно-спасательные службы. Кстати, на место катастрофы быстро должны приехать не только медики. Спасение попавших в беду людей зависит от скорости принятия решений и профессионализма всех служб.

О пилотном проекте, позволившем сделать работу службы экстренной помощи в Полтавской области более эффективной, рассказал начальник отдела медицины катастроф департамента здравоохранения Полтавской областной государственной администрации Владимир Мохначев.

- В Полтавской области успешно внедряется пилотный проект "Своевременная помощь". Хочу привести один факт: с момента действия этого проекта, смертность пострадавших во время ДТП уменьшилась в 4 раза. И это благодаря правильной организации службы экстренной помощи. Ежедневно обслуживаем около 1 700-2 000 вызовов, и практически 60% из них - экстренные. Информация о состоянии человека, у которого случился инфаркт или инсульт, может передаваться прямо из его квартиры или из машины "скорой". Тогда к моменту, когда его доставят в стационар, врачи уже будут понимать, какая помощь требуется - тромболизис, операция, стентирование. Главное - не потерять время. Во многом этому способствует созданная у нас единая оперативно-диспетчерская система. Если бы удалось распространить этот опыт по всем регионам страны, сформировать Единую электронную персонифицированную базу данных пациентов, спасать людей стало бы легче.

Проект "Своевременная помощь" был и остается революционным проектом для Украины.