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19 февраля 2020, среда, 16:05 3
Мир 2020-02-19T16:12:51+02:00
Українські Новини
Определены страны, в которых дети имеют самые высокие шансы на развитие

Определены страны, в которых дети имеют самые высокие шансы на развитие

Ярина Вацяк
ВОЗ, Норвегия, Южная Корея, Нидерланды, ЮНИСЕФ
Дети. Фото: pixabay
Дети. Фото: pixabay

В то время, как в Украине нынешних подростков характеризуют низкий уровень активности, вредные пищевые привычки и нередкое состояние угнетенности, в мире самые лучшие шансы для развития дети имеет в Норвегии, Южной Кореи и  Нидерландах.

Об этом свидетельствуют данные доклада "Будущее для детей мира" Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). В то же время, крайне неудовлетворительная ситуация для развития детей сохраняется в самых бедных странах, пишет DW со ссылкой на dpa.

Согласно оценкам исследователей, из-за недоедания в бедных странах около 250 млн  детей настолько отстали в своем развитии, что никогда так и не смогут полностью раскрыть свой потенциал. Худшая ситуация для подрастающего поколения наблюдается в Центральноафриканской Республике, Чаде и Сомали, убеждены авторы доклада.

В то же время авторы доклада указывают на то, что в богатых странах также есть факторы, которые не способствуют развитию детей. Главной опасностью здесь они называют высокие показатели выбросов углекислого газа (СО2) в атмосферу.

Так же негативное влияние на детей оказывает повсеместная реклама вредных для здоровья алкогольных напитков и табачных изделий, а также продуктов питания, содержащих много сахара, или фаст-фуда, отмечают авторы доклада. В этой сфере все страны подвергают опасности здоровье подрастающего поколения, говорится в исследовании.

В будущем правительствам нужно сосредоточить главное внимание на сокращении объемов выбросов парниковых газов и на улучшении жизненных условий и возможностей для развития детей. Это касается и активного привлечения самих детей к решениям, которые касаются их жизни, говорится в докладе, передает информагентство KNA.

Напомним, ЮНИСЕФ назвал Пакистан самой опасной страной для новорожденных.

Тем временем, на Донбассе 200 тысяч школьников вынуждены учиться на фоне боевых действий.

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