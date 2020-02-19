подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
19 февраля 2020, среда, 15:55 150
Силовые структуры 2020-02-19T16:42:51+02:00
Українські Новини
Начальника администрации Бердянского морпорта подозревают в нанесении 2,5 млн гривен ущерба

Начальника администрации Бердянского морпорта подозревают в нанесении 2,5 млн гривен ущерба

Елизавета Драбкина
НАБУ, Морпорт, Нанесение убытков
НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua
НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Национальное антикоррупциооное бюро сообщило начальнику администрации государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт" (Запорожская область) о подозрении в нанесении 2,5 млн гривен ущерба предприятию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини.

"19 февраля 2020 года детективы Национального бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили начальнику начальнику администрации Бердянского морского порта (входит в состав Администрации морских портов Украины) о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины), следствием чего стало причинения 2,49 млн грн убытков ГП. Чиновника задержали", - сказано в нем.

Также отмечается, что были задержаны еще трое лиц, причастных к совершению преступления.

На данный момент решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Речь идет о заместителе начальника предприятия, инженере, экс-руководителе коммерческой компании.

Следствие установило, что указанные лица течение 2018 - начала 2019 года организовали схему, по которой государственное предприятие перечислило коммерческой компании средства за фактически не поставленное оборудование.

В результате, интересам государства причинен ущерб на 2,49 млн гривен, что подтверждено заключением судебной экономической экспертизы.

Указано, что расследование этих фактов НАБУ и САП осуществляют с февраля 2019 года.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Портовики Одессы и Черноморска выразили недоверие главе АМПУ Вецкагансу.

Это уже не первое выступление портовиков против Райвиса Вецкаганса. Так, на митинге в Одессе 28 ноября портовики подписали обращение к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с просьбой уволить и.о. главы АМПУ.

Выходец из Латвии Райвис Вецкаганс был назначен и.о. главу АМПУ в январе 2017 года. До этого он занимал должности вице-президента АО "Латвийское пароходство", члена правления Rīgas Centrālais Termināls и главы правления Riga Container Terminal.

Больше новостей о: НАБУ Морпорт Нанесение убытков

Украинцев и иностранцев уже доставили в аэропорт Уханя для эвакуации в Украину
Нацбанк понизил гривну: курс валют на четверг
Новости
Увольнение судей Верховного Суда Украины признали неконституционным 18:37
Коронавирус. Фото: Pixabay
Коронавирус в вопросах и ответах. Как передается и как не перепутать с гриппом 18:31
Загороднюк прогнозирует повышение статуса Украины в НАТО в октябре 18:18
Cлужба "скорой помощи": что нужно изменить в ее работе? – СМИ 18:13
План "12 шагов" не соответствует политике Украины и НАТО, - Загороднюк 18:12
больше новостей
Пенсионный фонд определил среднюю зарплату для начисления пенсии 05:40 Инфографика
Ирина Геращенко Анатолий Шарий, телеэфир. Фото: Youtube
Геращенко сбежала из телестудии, испугавшись звонка блогера Шария 09:09 Видео
Скриншот: youtube/ Тернополяни Тернопіль
В Тернопольской области установили блокпосты протестуя против размещения эвакуированных из Китая 13:21
Эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область 19:44
Работали сутками, сверки были 4 раза за ночь, - директор частной фирмы, которая готовила отчет Кабмина 23:17
больше новостей
Эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область 19:44
"Нацкорпус" пригласил Зеленского и Сивоху в Золотое, где продолжаются обстрелы 16:14
Ирина Геращенко Анатолий Шарий, телеэфир. Фото: Youtube
Геращенко сбежала из телестудии, испугавшись звонка блогера Шария 09:09 Видео
Скриншот: youtube/ Тернополяни Тернопіль
В Тернопольской области установили блокпосты протестуя против размещения эвакуированных из Китая 13:21
Баканов допускает, что фигуранты дела об убийстве Шеремета могли быть агентами СБУ 14:58
больше новостей
Налоговая отрицает информацию о введении налога за перевод денег на карту
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok