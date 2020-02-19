У "Слуг народа" нет голосов для принятия рынка земли и отмены адвокатской монополии, - Тягнибок

Лидер "Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок считает, что не все народные депутаты от фракции" Слуга народа" готовы голосовать за законопроекты о рынке земли и отмене адвокатской монополии и поэтому голосов за их принятие не хватает.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Это антиукраинские законопроекты и законопроекты, которые в случае их принятия будут ограничивать права украинских граждан...У меня есть информация, что в среде" Слуг народа" как за закон о рынке земли, так и за закон об ограничении адвокатской деятельности, не хватает необходимого количества голосов, то есть не все "Слуги" готовы за них голосовать. Особенно по вопросу земли, потому что определённое давление общества на местах в округах осуществляется на депутатов и они осознают, что для них голосование за эти законопроекты будет просто фатальным",- сказал он.

По его словам, эти законопроекты протеворечат интересам нации.

Тягнибок считает, что против этих законопроектов нужно бороться, в том числе посредством уличных акций.

Как сообщали Українські Новини, нардеп Гончаренко не уверен, что законопроект об отмене адвокатской монополии будет проголосован.

Также вице-президент НААУ Валентин Гвоздий уверен, что отмена исключительного права адвокатов на представительство в судах (так называемая адвокатская монополия) лишит большинство граждан права на профессиональную юридическую помощь.