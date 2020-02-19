Бойко предлагает раздать людям землю из госсобственности перед тем как рассматривать открытие рынка земли

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко предложил распаевать и раздать гражданам Украины землю из государственной собственности перед рассмотрением парламентом открытия рынка земли.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Политик рассказал о требованиях фермеров к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

"Фермеры, с которыми мы общались, ставят 2 принципиальных вопроса. Первый – должен быть переходный период между продажей земли физическим лицам и юридическим. В Европе это было от 3 до 7 лет, так же должно быть и у нас. Не могут юридические лица сразу покупать землю. Сначала только 100-200 га в одни руки физическому лицу, а юридические лица – только через 3-5 лет.

Второй – нельзя передавать право первоочередного выкупа сегодняшнего арендатора кому-то другому. Что может произойти в таком случае? Представьте себе, что крупный агробарон имеет в аренде 300-400 тыс. га земли. Они находят 10-20-30 физических лиц и как арендаторы передают им право первоочередного выкупа. Дают им деньги, и они скупают землю. А затем фактически сами себе сдают в аренду. Через этот механизм крупные агрохолдинги смогут сконцентрировать по 200-300 тыс. га земли, против чего выступает вся страна", – подчеркнул Бойко.

"Это две принципиальные вещи. Далее следуют вопросы кадастра, как быть с сельскими учителями, врачами, с миллионами людей, которые не получили свой участок, как быть с землей Министерства обороны, конезаводов, Академии аграрных наук и т.д. Таких вопросам множество, и все они отражены в наших поправках", – отметил сопредседатель фракции ОПЗЖ.

В случае, если законопроект о запуске рынка земли все же будет принят в его нынешнем виде, оппозиционеры будут обращаться в Конституционный Суд.

"Правящее большинство должно опомниться и разработать законопроект, который удовлетворит все требования людей. Нельзя ломать страну через колено. Когда 70% граждан против продажи земли в таком виде, как этого хочет власть, то наверняка что-то здесь не так. Надо слышать людей. Надеюсь, что здравый смысл возобладает. Но если они каким-то чудом протянут этот закон, то мы будем обращаться в Конституционный Суд", – подчеркнул Юрий Бойко.

Принципиальная позиция оппозиционеров – сначала земли из госсобственности надо распаевать и раздать тем людям, которые еще не получили свой земельный надел, навести порядок в Госгеокадастре, законодательно закрепить запрет на продажу земли иностранцам, разработать и утвердить программу развития сельского хозяйства, вынести вопрос об открытии рынка земли на референдум – и только потом принимать решение в парламенте.