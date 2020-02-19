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19 февраля 2020, среда, 15:09 59
Верховная Рада и партии 2020-02-19T15:09:31+02:00
Українські Новини
Бойко предлагает раздать людям землю из госсобственности перед тем как рассматривать открытие рынка земли

Бойко предлагает раздать людям землю из госсобственности перед тем как рассматривать открытие рынка земли

Сергей Паламаренко
Юрий Бойко, ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За жизнь, Рынок земли
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко предложил распаевать и раздать гражданам Украины землю из государственной собственности перед рассмотрением парламентом открытия рынка земли.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Политик рассказал о требованиях фермеров к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

"Фермеры, с которыми мы общались, ставят 2 принципиальных вопроса. Первый – должен быть переходный период между продажей земли физическим лицам и юридическим. В Европе это было от 3 до 7 лет, так же должно быть и у нас. Не могут юридические лица сразу покупать землю. Сначала только 100-200 га в одни руки физическому лицу, а юридические лица – только через 3-5 лет.

Второй – нельзя передавать право первоочередного выкупа сегодняшнего арендатора кому-то другому. Что может произойти в таком случае? Представьте себе, что крупный агробарон имеет в аренде 300-400 тыс. га земли. Они находят 10-20-30 физических лиц и как арендаторы передают им право первоочередного выкупа. Дают им деньги, и они скупают землю. А затем фактически сами себе сдают в аренду. Через этот механизм крупные агрохолдинги смогут сконцентрировать по 200-300 тыс. га земли, против чего выступает вся страна", – подчеркнул Бойко.

"Это две принципиальные вещи. Далее следуют вопросы кадастра, как быть с сельскими учителями, врачами, с миллионами людей, которые не получили свой участок, как быть с землей Министерства обороны, конезаводов, Академии аграрных наук и т.д. Таких вопросам множество, и все они отражены в наших поправках", – отметил сопредседатель фракции ОПЗЖ.

В случае, если законопроект о запуске рынка земли все же будет принят в его нынешнем виде, оппозиционеры будут обращаться в Конституционный Суд.

"Правящее большинство должно опомниться и разработать законопроект, который удовлетворит все требования людей. Нельзя ломать страну через колено. Когда 70% граждан против продажи земли в таком виде, как этого хочет власть, то наверняка что-то здесь не так. Надо слышать людей. Надеюсь, что здравый смысл возобладает. Но если они каким-то чудом протянут этот закон, то мы будем обращаться в Конституционный Суд", – подчеркнул Юрий Бойко.

Принципиальная позиция оппозиционеров – сначала земли из госсобственности надо распаевать и раздать тем людям, которые еще не получили свой земельный надел, навести порядок в Госгеокадастре, законодательно закрепить запрет на продажу земли иностранцам, разработать и утвердить программу развития сельского хозяйства, вынести вопрос об открытии рынка земли на референдум – и только потом принимать решение в парламенте.

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