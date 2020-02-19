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19 февраля 2020, среда, 15:03 58
Общество 2020-02-19T15:03:25+02:00
Українські Новини
В сборной Украины по скалолазанию требуют отстранить вице-президента из-за домогательств

В сборной Украины по скалолазанию требуют отстранить вице-президента из-за домогательств

Ольга Фандорина
сексуальные домогательства, Вице-президент, Скалолазание, Артур Печий
Артур Печий. Фото: fais.org.ua
Артур Печий. Фото: fais.org.ua

7 спортсменов сборной Украины по скалолазанию инициируют отстранить от должностей председателя скалолазного комитета и вице-президента Федерации скалолазания и альпинизма Украины Артура Печия из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Об этом на пресс-конференции заявили 2 члена штатной сборной, передают Українські Новини.

Некоторые спортсмены-скалолазы опубликовали письма с подробностями о сексуальных домогательствах Печия во время тренировок и спортивных поездок.

Спортсмены сообщили, что, несмотря на запрет Печию тренировать, он продолжает сопровождать спортсменов, в том числе и детей, на соревнованиях, где влияет на них психологически, административно, финансово.

В ноябре 2019 года на обсуждении федерации по скалолазанию подняли вопрос об отстранении Печия от тренерской деятельности из-за обращения родительского союза.

Причиной тому стало обращение его экс-ученика, мастера спорта Павла Векла в социальных сетях и видеохостингах насчет его взаимоотношений с Печием, который был его тренером с 2005 до 2013 года, заявляя о моральном, физическом и сексуальном насилии.

В декабре 2019 года Векла подал иск по этому поводу в суд в Германии, в которой он на данный момент проживает.

Векла заявил, что сексуальные домогательства со стороны экс-тренера начались с 15-ти летнего возраста спортсмена.

Член президиума Федерации скалолазания Геннадий Копейка сообщил, что слухи об отношениях Веклы и Печия появлялись до видеообращния, но из-за отсутствия на тот момент официальных обращений, и каких-либо подтверждений, официальное решение не принималось.

Отмечается, что в 2016 году Векла окончательно закончил общение с Печием и обратился на имя президента федерации с просьбой о помощи для продолжения соревновательного процесса, так как он был членом сборной Украины, а Печий по непонятным для него причинам отстранил его от соревнований.

Защитник Веклы Саад Шади сообщил, что на реабилитацию жизни спортсмена потребовалось несколько лет работы с психотерапевтом и что о случившемся было известно, но из-за должности Печия это умалчивалось.

Спортсмены также сообщили о проблемах с финансированием их деятельности, которым управляет Печий, в частности, речь шла о том, что на соревнованиях им приходиться использовать собственные денежные средства, в то время как на собраниях Печий утверждал обратное и пытался вынудить спортсменов соврать о данном факте.

Печий подал иск в Обуховский суд против Веклы и видеохостинга YouTube с целью защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Первое заседание состоится 2 марта 2020 года.

Как сообщали Українськi Новини, ранее уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба заявлял, что каждый 5 ребенок в Украине страдает от сексуального насилия.

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