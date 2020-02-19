Кабмин хочет увеличить штраф до 1,7 млн гривен за нарушение при подключении к электросетям

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде увеличить в 20 раз с 85 тыс. гривен до 1,7 млн гривен штраф за нарушения при подключении к электрическим сетям.

Об этом в ходе брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українськi Новини.

Согласно пояснительной записке при существующих положениях закона Украины "О рынке электроэнергии" полномочия Госинспекции энергетического надзора Украины касательно объемов финансового влияния на операторов систем распределения не могут обеспечить в полном объеме безусловного соблюдения ними требований документов касательно процедуры присоединения.

"Поэтому следует увеличить объем штрафных санкций, которые могут быть применены к оператору системы распределения (ОСР) как минимум до 100 тыс. необлагаемых мнимумов дохода граждан или до 1,7 млн гривен, а также отдельную диференциацию по тематике нарушений и уровнем их систематичности", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, с целью усиления ответственности ОСР и оператора системы передач (ОСП), а также создания условий снижения количества необоснованных отказов и увеличения количества подключений, было предусмотрено внесение изменений в положения о Госинспекции энергетического надзора Украины в части проведения инспекцией мониторинга и осуществления контроля по рассмотру спорных вопросов касательно присоединения электроустановок заказчиков к электросетям.

Кроме того, учитывая важность для заказчиков получения в процессе процедуры присоединения к электросетям сетей достоверной информации об особенностях и алгоритмах фактической процедуры и ситуацию касательно имеющихся резервных мощностей, возможных схем присоединения

Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2019 года Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизила стоимость подключения к электрическим сетям на 1,5-50% в зависимости от типа подключения с 2020 года.

В декабре 2018 года НКРЭКУ утвердила методику (порядок) формирования платы за присоединение к системе передачи и системе распределения электрической энергии.