"Вспомним всех погибших". На сайте Рады исправили сообщение о минуте молчания в память о жертвах на Майдане

После того как юрист Андрей Портнов рассказал, как информационное управление Аппарата Верховной Рады изменило слова заместителя председателя парламента Руслана Стефанчука о минуте молчания в память о погибших во время событий на Майдане, на веб-сайте Рады исправили текст сообщения.

Об этом Портнов сообщил на своем Telegram-канале.

"Вчера я опубликовал заметку о сайте Верховной Рады, на котором недалекие огрызки Парубия в секретариате Рады разместили новость о минуте молчания по погибшим "Героям небесной сотни". После нашего публичного привета заметку поменяли и теперь там новость о минуте молчания по всем погибшим на Майдане, уже без "героев", - написал Портнов.

И действительно, текст сообщения о пленарном заседании парламента 18 февраля, опубликованное утром того же дня, и то, которое по состоянию на 19 февраля обнародовано на сайте Рады, отличаются. В обновленной версии содержится прямая речь Руслана Стефанчука, который предлагает "вспомнить всех погибших на Майдане минутой молчания".

Сообщение Информационного управления Аппарата Верховной Рады, опубликованное утром 18 февраля:

Скриншот: rada.gov.ua

Отредактированное сообщение Информационного управления Аппарата Верховной Рады:

Скриншот: rada.gov.ua

Юрист Андрей Портнов отметил, что впервые власть почтила память всех, включая погибших милиционеров.

"Этот пример наглядно демонстрирует, что шаг за шагом нам удается влиять на эту разделяющую страну проблему. День за днем героизация участников массовых беспорядков будет уменьшаться, мы будем уделять этому внимание", - написал Портнов.

Скриншот: Telegram/PORTNOV

Напомним, СМИ опубликовали пофамильный список почти 1000 пострадавших силовиков на Майдане.