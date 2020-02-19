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19 февраля 2020, среда, 13:38 63
Политика 2020-02-19T13:43:28+02:00
Українські Новини
Замминистра финансов Ходаковский подал в отставку

Замминистра финансов Ходаковский подал в отставку

Елизавета Кесельман
Министерство финансов Украины, Замминистра финансов, Павел Ходаковский, увольнение чиновников
Павел Ходаковский.Фото: inance-legal-conference.com
Павел Ходаковский.Фото: inance-legal-conference.com

Заместитель министра финансов Павел Ходаковский подал в отставку. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), передают Українськi Новини.

"Павел Викторович Ходаковский уволился с поста замминистра финансов по собственному желанию", - написал он.

Других деталей Гончаренко не сообщил.

Кабинет Министров назначил заместителем министра финансов Ходаковского 25 сентября 2019 года.

Родился Ходаковский 23 февраля 1977 года во Львове.

Высшее образование получил в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Международное право", специализация "Международное публичное право" и в Дипломатической академии Украины при Министерстве иностранных дел Украины по специальности "Внешняя политика".

До сотрудничества с юрфирмой Arzinger Павел Ходаковский возглавлял управление международно-правовой деятельности секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, принимал участие в разработке и реализации совместных проектов в области прав человека с такими международными организациями, как ПРООН, ОБСЕ, Совет Европы.

Как сообщали Українські Новини, 17 февраля 2020 стало известно, что бывший депутат Верховной Рады Татьяна Острикова (фракция "Объединение "Самопомощь") претендует на должность заместителя министра финансов.

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