"ЛСЛ Одесса" заявляет о незаконной блокировке деятельности терминала компании со стороны Таможни

ООО "ЛСЛ Одесса" заявляет, что Таможенная служба незаконно заблокировала деятельность таможенного терминала в Черноморске (Одесская область).

Об этом сообщила замдиректора компании Виктория Пикшрене в ходе пресс-конференции "Максим Нефедов, таможня новая, а методы старые" в пресс-центре Українських Новин.

"Причиной аннулирования лицензии склада стало обращение СБУ к Таможне по проверке нашего склада. По результатам проверки, единственное, что удалось обнаружить – это якобы недостачу 3 тонн товара. Это составляет порядка 0,07% от оборота компании и может быть статистической погрешностью", - сказала Пикшрене.

Вместе с тем она добавила, что причиной блокировки работы терминала, вероятно, является то, что компания ограничила свободный доступ работников СБУ согласно действующему законодательству путем ввода карточной пропускной системы.

Как пояснила замдиректора ООО "ЛСЛ Одесса", Таможня выставила счет для уплаты штрафа за выявленные нарушения.

Компания уплатила штраф, пытаясь как можно быстрее возобновить работу таможенного терминала.

Однако спустя почти две недели работа так и не была возобновлена.

"Сотрудники компании из различных областей страны, около 200 человек, сами решили приехать в Киев на встречу с главой Таможни Нефедовым. Также обращалось руководство компании к Нефедову, однако он так и не смог с нами встретиться… Работа Нефедова напоминает страуса. Только он видит проблему, сразу прячет голову в песок", - отметила Пикшрене.

По словам другого заместителя директора ООО "ЛСЛ Одесса" Ольги Пехотиной, данные действия Таможни незаконны и блокируют в порту работу по разгрузке 350 партий товара для клиентов компании.

"Есть большая проблема с коммуникацией на Таможне", - отметила Пехотина.

Она отметила, что компания подготовила ряд требований к Нефедову.

Как сообщали Українські Новини, Государственная таможенная службы не выполнила план по сборам в январе.