Митингующие подарили директору НАБУ яйца с надписью: "Сытника - вон!", – СМИ

Аграрии, которые митингуют за увольнение директора Национального антикорупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника, передали ему куриные яйца с надписью: "Сытника - вон".

Об этом сообщило интернет-издание Depo.ua.

Отметим, Сытник к активистам не вышел, поэтому митингующие аграрии оставили лотки с "именными" яйцами на тротуаре перед зданием НАБУ.

Также яйца принесли к зданию Кабинета Министров Украины и адресовали премьер-министру Алексею Гончаруку.

Ранее сообщалось, что уже более 150 народных депутатов подписали требование уволить директора НАБУ Артема Сытника, внесенного в реестр коррупционеров. Сам Сытник же заявил, что не собирается увольняться.

Утром 5 февраля в центре Киеве прошел массовый митинг против давления силовых органов на аграрные предприятия "Укрлендфарминга" и "Авангарда". Среди основных требований протестующих - отставка Артема Сытника с должности директора НАБУ.

Напомним, в середине декабря 2019 года Ровенский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты директора НАБУ Артема Сытника, признанного виновным по делу об отдыхе в элитных охотничьих угодьях хозяйства "Полесское-Сарны" за чужой счет.