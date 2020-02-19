Нардеп Гончаренко и вице-премьер Федоров поспорили - в выигрыше фонд Таблеточки

Народный депутат Алексей Гончаренко и вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров публично поспорили в Facebook на счет финансирования онлайн-сервиса государственных услуг "Дія". После того, как нардеп опубликовал документы о бюджете и зарплатах администрации, Федоров сообщил, что речь идет о государственном предприятии "Дія", а на само приложение не было потрачено ни копейки из бюджета. Также команда проекта выложила фото Гончаренко с логотипом "Дії" и предложила ему присоединится к маркетинговой команде.

"За 100 тысяч гривен в месяц зарплаты Генерального директора можно было бы текст и посмешнее написать. А так, придется цитировать живого классика: "Давай по новой, Миша". P.S. Дизайн картинки – огонь. Поставлю себе на аватарку на полгода, если Гендиректор Дії перечислит свою месячную зарплату в пользу фонда "Таблеточки", - отреагировал Гончаренко.

Федоров опроверг такие суммы и сообщил, что у команды администрации приложения зарплата будет "в лучшем случае в 2 раза меньше", чем в приведенных Гончаренко документах. А на уточняющий вопрос про цифры ответил, что "это ориентировочный бюджет".

"К сожалению, даже таких зарплат не будет у админ команды. Слишком много нужно проектов реализовать за такие деньги. В лучшем случае в 2 раза меньше. Ещё и нужно эти деньги получить. Так как их нет в ДП. Но, Таблеточки за вашу поддержку - хорошая идея. Нам достаточно месяца поддержки. 100/6= 16 666 грн. Поможете проекту и детям?", - написал министр.

После этого Федоров таки перевел 16 666 гривен на счет фонда "Таблеточки", а Алексей Гончаренко установил новую аватарку с дизайном "Дії" на месяц.

Напомним, ранее Алексей Гончаренко обнародовал документы, где указано, что 25 580 тысяч гривен предназначены для создания уставного капитала ГП "Дія", в частности закупки программного обеспечения, построения основного и резервного серверных площадок, закупки криптобиблиотек. Также согласно штатному расписанию ГП "Дія" оклад директора – 100 тысяч гривен, а его двух заместителей – 90 тысяч гривен.