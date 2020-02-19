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19 февраля 2020, среда, 11:49 911 Фото
Экономика 2020-02-19T11:49:01+02:00
Українські Новини
ХТЗ вводит в эксплуатацию оборудование производства Японии и Германии

ХТЗ вводит в эксплуатацию оборудование производства Японии и Германии

Павел Твердохлиб
Александр Ярославский, ХТЗ, Харьковский тракторный завод, Экономика, Производство
Харьковский тракторный завод, ХТЗ Фото: ХТЗ
Харьковский тракторный завод, ХТЗ Фото: ХТЗ

Харьковский тракторный завод (группа DCH Александра Ярославского) в рамках инвестиционной программы по модернизации производства ввел в эксплуатацию оборудование производства Японии и Германии, предназначенное для механической обработки деталей.

Как сообщила пресс-служба ХТЗ, установленное оборудование позволяет обеспечить комплексную обработку деталей с применением программного обеспечения. "Мы внедрили прогрессивную технологию, заменив морально устаревшую технику на оборудование высокой производительности и точности. Мы стараемся идти в ногу со временем и для этого изучаем опыт других стран, применяем его на ХТЗ", — рассказал Владислав Сопит, руководитель проекта модернизации ХТЗ, которого цитирует пресс-служба завода.

Как сообщалось ранее, группа DCH Александра Ярославского выделила на программу стратегической программы модернизации ХТЗ порядка 230 млн грн. На предприятии проводится реконструкция производственных цехов, инженерных сооружений, закупается новое оборудование и продолжается работа по оптимизации производства.

Ранее ХТЗ проинформировал об установке нового оборудования химико-термической обработки из США от всемирно известного производителя Ipsen, позволяющее в разы снизить потребление энергоресурсов. Помимо этого, производство ХТЗ было оборудовано 3D-лазерными установками для точной резки металла, нанесения и обработки отверстий разных диаметров и глубины. Инновационные решения и новейшие технологии позволили существенно модернизировать, увеличить сроки эксплуатации и продлить моторесурс отдельных узлов, деталей и блоков, что позволяет обеспечить низкую стоимость эксплуатации и обслуживания техники ХТЗ.

Харьковский тракторный завод – единственный в странах бывшего СНГ производитель колесных и гусеничных тракторов. Это крупнейшее машиностроительное предприятие Украины, ведущее свою историю с 1930 года, было приобретено группой DCH бизнесмена Александра Ярославского в 2016 году. К моменту смены собственника завод находился в состоянии затяжного кризиса. Однако благодаря активности и инвестициям Александра Ярославского предприятие смогло возобновить работу, устранить задолженность по зарплатам, восстановить прибыльную деятельность и презентовать современный модельный ряд модернизированной техники.

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