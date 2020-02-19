Жена экс-председателя Гослесресурсов Сивца продала два дома после их ареста

Жена бывшего председателя Государственного агентства лесных ресурсов Виктора Сивца Марина Журавлева продала два дома с землей после того на них был наложен арест.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Решением Печерского районного суда 25 мая 2016 года на имущество, принадлежащее жене Сивца, в частности: жилой дом, земельный участок с целевым назначением - строительство и обслуживание жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений, жилой дом общей площадью 1085,60 кв. м с земельным участком площадью 1 000,00 кв. м, был наложен арест.

При этом, на следующий день после этого решения, то есть 26 мая 2016 года Журавлева продала указанное имущество.

В связи с отчуждением имущества 31 мая 2016 года суд наложил арест на дома с целью обеспечения специальной конфискации.

1 февраля 2019 года договора купли-продажи земли и жилых домов были расторгнуты.

В последствии защита Журавлевой подала ходатайство в Антикоррупционный суд с просьбой снять арест с имущества, однако суд отказался его удовлетворить.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году Киевский апелляционный суд заочно арестовал гражданку России Марину Журавлеву - жену бывшего главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктора Сивца. Правоохранители подозревают Сивца и его жену в получении взяток на общую сумму 141 млн гривен и легализации (отмывании) преступных доходов.

Тем временем, НАБУ открыло уголовное производство по факту служебной халатности бывшего председателя Государственного агентства лесных ресурсов Кристины Юшкевич.