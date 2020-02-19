В Лондоне состоялась церемония награждения премии "Brit Awards-2020": список победителей

18 февраля в Лондоне, на стадионе О2 состялось награждение известной музыкальной премией Brit Awards 2020. Список победителей обнародовал сайт премии.

Так, в номинации "Лучшие исполнители года" стали рэпер Стормзи и певица Мейбл.

В номинации "Лучшая британская группа" победили инди-рокеры Foals. "Лучшим молодым артистом" признали Льюиса Капальди, а его трек Someone You Loved стал песней года.

В номинации "Лучший британский альбом" победил альбом исполнителя Дэйва под названием Psychodrama.

В номинации "Лучший международный артист" победил рэпер Tyler, The Creator. А "лучшей международной артисткой" стала Билли Айлиш.

В номинации "Восходящая звезда" победила группа Celest, а "Лучшей британской группой" стала Foals.

Кроме того, почетным гостем церемонии на ряду с Арианой Гранде, Билли Айлиш и Джастином Бибером, стал украинский исполнитель Дмитрий Монатик, который прибыл со своей супругой Ириной.

"Гордость стать гостем музыкальной премии Brit Awards 2020, - признался артист на своей страничке в "Инстаграме".

Как сообщали Українські Новини, ранее в ночь с 9 на 10 января состоялась церемония нашраждения премии "Оскар".