В Лондоне состоялась церемония награждения премии "Brit Awards-2020": список победителей

18 февраля в Лондоне, на стадионе О2 состялось награждение известной музыкальной премией Brit Awards 2020. Список победителей обнародовал сайт премии. Так, в номинации "Лучшие исполнители года" стали рэпер Стормзи и певица Мейбл. В номинации "Лучшая британская группа" победили инди-рокеры Foals. "Лучшим молодым артистом" признали Льюиса Капальди, а его трек Someone You Loved стал песней года. В номинации "Лучший британский альбом" победил альбом исполнителя Дэйва под названием Psychodrama. В номинации "Лучший международный артист" победил рэпер Tyler, The Creator. А "лучшей международной артисткой" стала Билли Айлиш. В номинации "Восходящая звезда" победила группа Celest, а "Лучшей британской группой" стала Foals. Кроме того, почетным гостем церемонии на ряду с Арианой Гранде, Билли Айлиш и Джастином Бибером, стал украинский исполнитель Дмитрий Монатик, который прибыл со своей супругой Ириной. Посмотреть эту публикацию в Instagram Прекрасный вечер! Отличное шоу. Премия @brits #BritAwards2020. Признаюсь честно, наши Украинские премии, хоть и такие молодые, по сравнению с 40-ой Brit Awards, а уже на уровне! Более того, стремительно развиваются! Наиболее впечатляет отношение гостей, зрителей — они все мечтают здесь побывать, целый день об этом событии говорят! Среди прохожих на улицах, среди всех и каждого, кто встречался на моем пути. Лучшие перформансы вечера, как по мне, @stormzy @santandave @lizzobeeating 💪🏾💪🏼💪🏽🔥🔥🔥. Рад за @feliciathegoat #BestInternationalArtist !!! #MONATIKcorporation очень рады сотрудничеству с @mastercardukraine ! #MadeWithLoveAndRhythm Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official) 18 Фев 2020 в 4:07 PST "Гордость стать гостем музыкальной премии Brit Awards 2020, - признался артист на своей страничке в "Инстаграме". Как сообщали Українські Новини, ранее в ночь с 9 на 10 января состоялась церемония нашраждения премии "Оскар".