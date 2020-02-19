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19 февраля 2020, среда, 11:11 53
Судебная власть 2020-02-19T11:23:27+02:00
Українські Новини
Ахметовцы нашли судью в Окружном, которая остановила решение НКРЕКУ о плате за экспорт э/э, - СМИ

Ахметовцы нашли судью в Окружном, которая остановила решение НКРЕКУ о плате за экспорт э/э, - СМИ

Татьяна Зотова
НКРЕКУ, ДТЭК, Ринат Ахметов, Нана Векуа, Метинвест, Вадим Новинский
Нана Векуа, судья Окружного административного суда города Киева
Нана Векуа, судья Окружного административного суда города Киева

Окружной административный суд Киева 11 февраля по иску АО "ДТЭК Западэнерго" остановил действие постановления №360 Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Это постановление предусматривало восстановление платы за услуги по передаче для экспортеров электроэнергии, среди которых самым крупным является группа ДТЭК Рината Ахметова. Соответствующее решение приняла судья ОАСК Нана Векуа, информирует портал nashigroshi.org.

Из постановления известно, что 7 февраля НКРЕКП принял постановление №360, которым внес изменения в Кодекс системы передач. Эти изменения обязали экспортеров электроэнергии оплачивать компании "Укрэнерго" услуги по передаче электроэнергии на экспорт.

В свою очередь "ДТЭК Западэнерго" подало иск об отмене постановления. Вместе с иском фирма подала заявление о его обеспечении путем приостановления действия постановления НКРЕКП. В обосновании требований "ДТЭК Западэнерго" указало, что постановление нарушает права Энергетического сообщества и Европейского Союза и компании заставляют заключать соглашения об услугах, которые фактически не предоставляются. Компания пригрозила, что вынуждена будет расторгнуть соглашения об экспорте электроэнергии и обратиться в суд с новыми исками о возмещении убытков.

Судья согласилась, что "связи с экономической нецелесообразностью осуществления экспортных операций, может нести значительные убытки". А потому решила до момента вынесения решения по делу по делу №640 / 3041/20, в которой "ДТЭК Западэнерго" пытается отменить постановление НКРЕКУ, остановить действие самого постановления.

Из материалов "Судебная власть" о состоянии рассмотрения дел известно, в один день с "ДТЭК Западэнерго" 10 февраля иск об отмене постановления №360 подало "Д.Трейдинг", что именно осуществляет экспорт электроэнергии в группе компании "ДТЭК". Вела рассматривать судья Виктория Оверкова, но решение по ней отсутствует в судебном реестре.

Экспорт происходит через Бурштынский энергетический остров, на котором расположены электрические сети Бурштынской тепловой электростанции (ТЭС), он синхронизирован с европейской энергосистемой.

Бурштынская ТЭС принадлежит АО "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова и является основным производителем электроэнергии для энергоострова (около 90% от общего объема электроэнергии в этой зоне). Экспортирует электроэнергию ООО "Д.Трейдинг" Ахметова, которой также принадлежат крупнейшие объемы годового сечения для импорта э/э из России и Белоруссии.

С ноября 2019 "Д.Трейдинг" Ахметова перестало платить за пользование за транспортировку электроэнергии магистральными линиями в ноябре, долг компании на 10 января составил 362,50 млн грн .. В целом компании из группы "ДТЭК" задолжали в то время 544,48 млн грн., что составляло почти половину общего долга перед компанией "Укрэнерго". Последняя компенсирует "гарантированно покупателю" расходы на оплату по "зеленому тарифу". Крупнейшим игроком на рынке производства солнечной и ветровой электроэнергии является группа компаний "ДТЭК" Рината Ахметова.

Судья Нана Векуа за 2019 задекларировала 487 тыс грн. зарплаты и 160 тыс грн. в подарок. В апреле 2019 Векуа отменила результаты проверки декларации нардепа Вадима Новинского - бизнес-партнеров Ахметова компании "Метинвест".

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