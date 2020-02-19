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19 февраля 2020, среда, 10:42 182
Общество 2020-02-19T10:42:38+02:00
Українські Новини
Появилось видео вылета украинского самолета в Ухань: на борту находятся медики

Появилось видео вылета украинского самолета в Ухань: на борту находятся медики

Ольга Фандорина
Самолет, SkyUp Airlines, Коронавирус в Китае, Коронавирус, эвакуация украинцев из Уханя

Самолет, который для эвакуации из Уханя предоставила авиакомпания SkyUp Airlines, вылетел из аэропорта "Борисполь" 19 февраля в 3:01 ночи. Украинцев, находящихся в Китае под угрозой заражения коронавирусом Covid-201, эвакуируют, а вместе с ними и нескольких граждан других государств. Пресс-служба Кабинета Министров опубликовали видео вылета из аэропорта Борисполь специального рейса, на котором будут эвакуировать граждан Украины и нескольких иностранных государств из китайского Уханя.  

"Этот рейс предусматривает остановку в городе Нур-Султан, Казахстан, для смены экипажа. Согласно плану, самолет прибудет в город Ухань 19 февраля в 22:00 по местному времени", - говорится в сообщении.

На видео видно, как экипаж и медики погружаются на борт.

Как сообщали Українські Новини, тем временем Украина готовится принять борт с эвакуированными из Ухани гражданами Украины и иностранцами. 

Самолет, который прилетит из Уханя дезинфицируют, а все отходы с него сожгут, а эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область.

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