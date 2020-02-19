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19 февраля 2020, среда, 10:12 52
Происшествия 2020-02-19T10:12:29+02:00
Українські Новини
В Киеве на "Караваевых дачах" мужчину сбил проезжающий поезд

В Киеве на "Караваевых дачах" мужчину сбил проезжающий поезд

Ольга Фандорина
Смерть, Караваевы дачи, Поезд, Смерть под поездом
Караваевы дачи. Фото: Информатор
Караваевы дачи. Фото: Информатор

Утром в среду, 19 февраля, машинист поезда на "Караваевых дачах" заметил возле рельс лежачего мужчину. На место выехали врачи, патрульные и спасатели. Об этом сообщает Информатор.

Прибывшие медики могли лишь констатировать смерть мужчины. Тело мужчины обнаружили еще затемно, около 05:00. При предварительном осмотре врачи констатировали, что на теле мужчины есть травмы. Вероятнее всего, он мог погибнуть, упав с перрона (на Караваевых дачах они довольно высокие) или же, что более вероятно, его сбил поезд. На куртке были видны свежие рваные дырки, будто он зацепился об край проходящего состава.

Рядом с погибшим лежал телефон и документы, которые помогли установить его личность. Это 54-летний житель Житомирской области. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Как сообщали Українські Новини, под Киевом поезд сбил 21-летнего парня, который шел в наушниках.

Также на Львовщине поезд сбил 17-летнюю девушку насмерть.

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