Геращенко сбежала из телестудии, испугавшись звонка блогера Шария

Нардеп от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сбежала из студии одного из телеканалов после того, как ведущий программы, в которой она принимала участие сообщил, что в прямой эфир выходит ее оппонент Анатолий Шарий, сообщил сам репортер на персональном сайте.

Как только ведущий объявил, что на связи Шарий, Геращенко быстро покинула студию, сообщив, что "не будет в день революции достоинства разговаривать с Шарием".

"Вот что крест животворящий делает", - прокомментировал медиаэксперт уход представителя партии "ЕС".

Несмотря на предложение Шария уйти из эфира, Геращенко так и не вернулась в студию.

Ранее Геращенко связала обострение ситуации на Донбассе с любовью "КГБистов" к символическим датам.