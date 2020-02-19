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19 февраля 2020, среда, 09:09 1386 Видео
Политика 2020-02-19T09:21:35+02:00
Українські Новини
Геращенко сбежала из телестудии, испугавшись звонка блогера Шария

Геращенко сбежала из телестудии, испугавшись звонка блогера Шария

Валентин Захаревский
Начальник регистрационной службы Киевской области
Шарий Анатолий, Ирина Геращенко, Телеэфир
Ирина Геращенко Анатолий Шарий, телеэфир. Фото: Youtube
Ирина Геращенко Анатолий Шарий, телеэфир. Фото: Youtube

Нардеп от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сбежала из студии одного из телеканалов после того, как ведущий программы, в которой она принимала участие сообщил, что в прямой эфир выходит ее оппонент Анатолий Шарий, сообщил сам репортер на персональном сайте.

Как только ведущий объявил, что на связи Шарий, Геращенко быстро покинула студию, сообщив, что "не будет в день революции достоинства разговаривать с Шарием".

"Вот что крест животворящий делает", - прокомментировал медиаэксперт уход представителя партии "ЕС".

Несмотря на предложение Шария уйти из эфира, Геращенко так и не вернулась в студию.

Ранее Геращенко связала обострение ситуации на Донбассе с любовью "КГБистов" к символическим датам.

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