Одесситы возмущены действиями застройщиков побережья и прокурора Вихора, - СМИ

В Одессе местные жители сегодня, 18 февраля, в очередной раз пикетировали здание региональной прокуратуры. Одесситы возмущены имитацией борьбы надзорного ведомства во главе с Максимом Вихором с незаконной застройкой побережья. Как оказалось, скандально известная строительная компания "Мегалайн" будет вести застройку еще одного одесского пляжа.

Об этом сообщило интернет-издание "Одесские ведомости".

Речь идет о пляже по адресу ул. Французский бульвар 1/5, на котором под видом яхт-клуба будет построен отель, коттеджи и паркинг на 48 машиномест. Заказчиком строительства выступает компания с киевской пропиской "Варда Плюс", учредителем которой указан гражданин Германии мультимиллионер Макс Вегнер. Вместе с хозяином "Мегалайна" с Дмитрием Старовойтовым они в апреле 2019 года основали компанию "Сейнт Барс" для обслуживания будущих жилых комплексов. Одесситы несколько раз выходили на акции протеста, сносили незаконный забор на пляже, писали письма во все инстанции.

Одесситы митингуют против застройки побережья. Фото: vedomosti.od.ua

Одесская прокуратура во главе с Максимом Вихором тоже озаботилась данным вопросом. На земельный участок был наложен арест с запретом проведения любых строительных работ.

Одесситы обрадовались, что правоохранители стали на их сторону в борьбе с незаконной застройкой. Но, как отметили пикетчики, борьба оказалось была чистой воды имитацией.

В конце января, сразу 2 одесских суда - Приморский районный и Апелляционный - отказали одесской прокуратуре в доступе к строительным документам и проектам, а также сняли арест с участка.

Активисты уверены, что прокуратура должна была должным образом отреагировать на странные, по их мнению, решения одного и того же судьи сначала об аресте участка, а потом о снятии ареста, п подать на судью жалобу, как того и требует буква закона. Но, этого не произошло.

Активисты уверенны, что региональная прокуратура умышленно бездействует и специально подает в суд такие иски, которые потом с легкостью разваливаются как карточный домик. Чтобы обратить внимание на пагубное явление, одесситы и вышли сегодня под стены прокуратуры. Горожане намерены провести подобный пикет также под Офисами Президента и генерального прокурора.