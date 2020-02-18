Стратегией нынешнего правительства является "продать все", – Бойко

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко, комментируя журналистам заявления представителей правительства о возможности передачи в концессию больниц и университетов, заявил, что стратегия нынешнего Кабинета Министров Украины заключается в двух словах - "продать все".

"Им дай волю, они и воздух отдадут в частные руки. Стратегия нынешнего правительства в двух словах – "продать все". Всё, что есть в собственности народа Украины. Они выполняют задачи Сороса, других финансовых спекулянтов. Но мы этого не допустим", – подчеркнул Бойко.

Он акцентировал, что оппозиционеры требуют отставки правительства, потому что еще немного такой "работы" и у нас не останется страны.

"Правительство не понимает, что делать с экономикой, они её просто валят. Промышленное производство ежемесячно падает на 5-6%. Они научились создавать яркие презентации, но в своей жизни собачьей будки не построили, прошу прощения за такое выражение", – отметил Юрий Бойко.

Напомним, фракция ОПЗЖ внесла в парламент проект постановления №2770, которым лишает правительство иммунитета. Кроме того, оппозиционные депутаты зарегистрировали проект постановления №2747 о запрете повышения зарплат народным депутатам и проект закона №2820 об ограничении размера заработной платы в государственном секторе.