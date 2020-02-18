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18 февраля 2020, вторник, 17:50 14
Происшествия 2020-02-18T17:51:13+02:00
Українські Новини
В Харьковской области 5 рыбаков провалились под лед. Спасти удалось не всех

В Харьковской области 5 рыбаков провалились под лед. Спасти удалось не всех

Таня Войтюк
Лед, падение под лед, Тонкий лед, Люди на льду, Харьковская область
Трещины на люду. Фото: freepik
Трещины на люду. Фото: freepik

Сегодня, 18 февраля, в Харьковской области произошли несчастные случаи - пять рыбаков провалились под лед. Один из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

В 12:15 в службу спасения поступило сообщение о том, что под лед провалились двое рыбаков. Происшествие произошло на водоеме "Победа" города Богодухов Харьковской области на расстоянии около 300 метров от берега.

"Один из мужчин утонул сразу, другого, жителя Харькова, спасли местные совместно со спасателями ГСЧС. Для спасения рыбака применили резиновую лодку и спасательные веревки. Тело погибшего достали из проруби. В 12:12 в службу спасения поступило сообщение о том, что на местном пруду в селе Ольховка Харьковского района под лед провалились трое рыбаков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что когда спасатели прибыли на место происшествия, они увидели, что на расстоянии около 30 метров от берега на льду находился мужчина, который провалился под лед и по грудь был в воде. Двух других рыбаков уже удалось спасти другим рыбакам.

"Всех трех мужчин (один местный житель и два жители Харькова) бригадой медиков госпитализировали в Харьковскую больницу", - добавили в ведомстве.

Как сообщали Українські Новини, 17 февраля в городе Лозовая Харьковской области под лед провалились трое детей.

Тем временем в Херсонской области подростка унесло на льдине на 2 км от берега Днепра.

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