Дети провалились под лед в Харьковской области: двое погибли

В городе Лозовая Харьковской области под лед провалились трое детей. Об этом сообщает Государственнуая служба по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате происшествия двое детей погибли.

"17 февраля в 19 час. 35 мин. в ГСЧС поступила информация о том, что в г. Лозовая на пруду провалились под лед 3 детей (2007 г.р.), двое из которых утонули", - сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Еще одного ребенка спасли местные жители. Ребенка с переохлаждением в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.

Как сообщали Українські Новини, в Херсонской области подростка унесло на льдине на 2 км от берега Днепра.

Тем временем спасатели призвали украинцев не выходить на лед на водоемах.

Ранее в Киеве прохожий спас ребенка, вылетевшего с горки в полынью на озере Тельбин.