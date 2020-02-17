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17 февраля 2020, понедельник, 22:18 18
Происшествия 2020-02-17T22:18:35+02:00
Українські Новини
Дети провалились под лед в Харьковской области: двое погибли

Дети провалились под лед в Харьковской области: двое погибли

Ольга Фандорина
Лед, падение под лед, Тонкий лед, Люди на льду
Лед. Фото: kremen.today
Лед. Фото: kremen.today

В городе Лозовая Харьковской области под лед провалились трое детей. Об этом сообщает Государственнуая служба по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате происшествия двое детей погибли.

"17 февраля в 19 час. 35 мин. в ГСЧС поступила информация о том, что в г. Лозовая на пруду провалились под лед 3 детей (2007 г.р.), двое из которых утонули", - сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Еще одного ребенка спасли местные жители. Ребенка с переохлаждением в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.

Как сообщали Українські Новини, в Херсонской области подростка унесло на льдине на 2 км от берега Днепра.

Тем временем спасатели призвали украинцев не выходить на лед на водоемах.

Ранее в Киеве прохожий спас ребенка, вылетевшего с горки в полынью на озере Тельбин.

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