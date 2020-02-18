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18 февраля 2020, вторник, 16:14 946
Верховная Рада и партии 2020-02-18T16:14:50+02:00
Українські Новини
"Нацкорпус" пригласил Зеленского и Сивоху в Золотое, где продолжаются обстрелы

"Нацкорпус" пригласил Зеленского и Сивоху в Золотое, где продолжаются обстрелы

Ирина Дорофейчук
Нацкорпус, Родион Кудряшов, Владимир Зеленский, Президент Украины, Сергей Сивохо, СНБО Украины, золотое
Обстрел (иллюстрация). Фото: nationalcorps.org
Обстрел (иллюстрация). Фото: nationalcorps.org

Представители политической партии "Национальный корпус" пригласили Президента Украины Владимира Зеленского и советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергея Сивоху посетить г. Золотое (Луганская область), где продолжаются обстрелы.

Об этом говорится на официальном веб-сайте "Нацкорпуса".

На Telegram-канале "Хроники Ридика" первый заместитель председателя партии "Нацкорпус" Родион Кудряшов заявил: "Российские наемники атаковали украинские опорные пункты в районе Золотого, где накануне Президент Зеленский провел разведения войск и где "быковал". Мы пытались предупредить эту трагедию. Теперь пусть Зеленский вместе со своим монобольшинством уходит патрулировать границу вместе с сепарами, которые сегодня убивали наших ребят"

По мнению Кудряшова, сегодняшняя атака на украинские опорные пункты доказывает, что российская сторона не собирается соблюдать никаких договоренностей. Несмотря на это, предложение Президента Зеленского о совместном с представителями ОРДЛО патрулировании украинско-российской границы - абсурдно и поставит под угрозу сотни жизней.

"Давай, Володя. Готовимся к выборам на Донбассе и совместному патрулированию границ. Эти сепары, которые убивали наших на опорных пунктах сегодня, отлично справятся с этой задачей. А со стороны Украины предлагаю поставить тебя в бронежилете вместе с твоим парламентским монобольшинством", - сказал первый зампредседателя "Нацкорпуса".

Кудряшов отметил, что накануне разведения войск в районе Золотого "Нацкорпус" и ветераны пытались предупредить власть об опасности этого решения, но не были услышаны. Замглавы "Нацкорпуса" также обратился к родным военных, которые сегодня погибли во время вражеских обстрелов, и извинился.

"Наши добровольцы и ветераны пытались предотвратить отвод войск, который Зеля трусливо назвал разведением. Там, где украинский главнокомандующий "быковал" на ветеранов, рассказывая, что он не лох и ему уже 42 года. Каким еще образом можно было предупредить этого "слугу народа", что поддавки с Россией закончатся именно так? Броском и гибелью наших ребят. Родным и близким погибших выражаю свои глубокие соболезнования. Простите нас. Мы пытались не допустить этой трагедии. Наверное, надо было делать что-то еще", - сказал Кудряшов. 

Отдельно представители "Нацкорпуса" также обратились к советнику секретаря СНБО Сергея Сивохе, который является одним из инициаторов создания так называемой "нацплатформы примирения и единства" для реинтеграции Донбасса. Сивоху призвали немедленно приехать в Золотое, где они организовали "последний блокпост" для оказания помощи гражданскому населению.

"Передаем "приветствие" всем реинтеграторам Донбасса, которые еще осенью уверяли нас, что разведение - это правильно и это стратегия защиты. Приглашаем вас проводить свои оборонные форумы именно здесь и рассказывать, почему в Золотом так жарко. Мы организуем волонтерские бригады и будем последним блокпостом защиты и гуманитарной помощи для местных жителей", - заявили представители "Нацкорпуса" на Telegram-канале "Последний блок-пост".

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