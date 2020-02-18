Пошлина 8,46% на дизтопливо и сжиженный газ повысит цену для всех потребителей, - Нефтегазовая ассоциация

Введение пошлины в размере 8,46% на импортируемые из России дизельное топливо и сжиженный газ приведет к неизбежному повышению цен для всех потребителей.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила глава Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова, передают Українські Новини.

"Проанализировав возможные последствия от реализации инициатив НПЗ вынуждены констатировать, что их реализация неизбежно приведет к повышению цен для абсолютно всех потребителей. Это граждане страны, промышленные потребители, аграрии и абсолютно все перевозчики", - сказала она.

Также Привалова подчеркнула, что участники рынка выступают за сохранение свободного и конкурентного рынка и категорически не поддерживают любые искусственные ограничения рынка при помощи квот или пошлин.

"Меня удивляет социальная несправедливость данных инициатив. Кто подает заявления о помощи. Это группа "Приват" и "Нефтегаз". То есть по сути, речь идет так, чтобы люди заплатили больше за топливо и помогли этим мега-гигантам в их каких-то нуждах", - сказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

В свою очередь президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков сообщил, что до 6-7% всего потребления дизтоплива в Украине приходится на горно-металлургические предприятия.

"Для нас крайне важно, чтобы Минэкономики подошло к этому вопросу комплексно. Кроме рынка топлива, проанализировал последствия для всей экономики страны, принятие данного решения, тем более, что это делается безосновательно, в пользу группы компаний, группы лиц, в ущерб рядовым потребителям и целым отраслям", - сказал Каленков

Также исполняющий обязанности исполнительного директора Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко сообщил, что фермеры заранее могут подсчитать, сколько они могут потрать на посевную и собирательную кампанию и учитывая это, дополнительные пошлины будут катастрофическими для зерновиков.

"По нашим подсчетам, каждый производитель зерна тратит около 60-80 долларов на гектар. Это как во время посевной и собирательной кампании. Если умножить на все посевные площади под зерновые это выходит около 1,5 млрд долларов в год. Учитывая любые дополнительные пошлины на топливо - это будет катастрофически либо как минимум очень негативно повлияет на весь зерновой рынок", - отметил Иващенко.

При этом Сергей Куюн отметил, что в последнее время сжиженный газ сильно используется для зерносушилок и такие потребители как аграрии сильнее всех ощутят на себе ввод этих пошлин.

В свою очередь партнер юридической компании Sayenko Kharenko Анжела Махинова отметила, что согласно заявлениям национальных производителей, они просят вводить пошлины с повышением каждый год, от 8 до 25% в течении 5 лет.

"Это вообще в корне противоречит правилам Всемирной торговой организации (ВТО) и нашему законодательству. Потому что в принципе размер пошлины устанавливается ретроспективно, если у нас будет расследование, то это для 2019 года и ни о каких последующих повышениях в одностороннем порядке речь идти не может", - сказала она.

Как сообщали Українськi Новини, "Консалтинговая группа "А-95", объединение предприятий "Укрметаллургпром" и Федерация металлургов просят власти не вводить пошлины в размере 8,46% на импорт сжиженого газа и дизельного топлива из России.

Компания "Укртатнафта" (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, Полтавская область), крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнефть" и государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча" просят правительство ввести пошлину в размере 8,46% на импортируемые из России дизельное топливо и сжиженный газ.