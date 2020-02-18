Местные элиты ставят на непарламентские партии, первым тренд почувствовал "Наш край", – Карасев

Первым среди непарламентских партий активно начал работать с местными элитами "Наш край". Об этом написал на своей странице в Фейсбук политолог Вадим Карасев.

По его словам, местные элиты уже активно ведут переговоры и присоединяются к политсилам, имеющим реальные шансы пройти в советы.

"Местные элиты ставят на непарламентские партии. Первым тренд почувствовал "Наш край", начавший активно работать в этом направлении. Вчера Житомирскую организацию партии возглавил ректор одного из местных университетов Виктор Евдокимов. А несколько недель назад партия усилилась на Сумщине головой облсовета Владимиром Токарем", – сообщил Карасев.

По его мнению, вокруг непарламентских партий меньше скандалов, они несут меньше рисков и меньше зависят от негативного рейтинга лидера.

Также, отметил эксперт, к местным выборам начала подготовку партия власти.

"В эти выходные прошел съезд "Слуги народа". Несмотря на амбиции, тенденция падения рейтинга партии власти сохраняется. На местных выборах они даже с большой погрешностью не могут рассчитывать на повторение результата парламентских. Перспективы "Слуги народа" на местных выборах сужаются, а желающих попасть в советы меньше не становится", – подчеркнул Карасев.

Согласно действующему законодательству, местные выборы должны состояться в последнее воскресенье октября пятого года полномочий, то есть 25 октября 2020. Пройдут они одновременно на всей территории страны – избиратели будут выбирать представителей местных органов власти и мэров городов.