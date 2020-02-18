подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
  • Новости
  • Политика
  • Местные элиты ставят на непарламентские партии, первым тренд почувствовал "Наш край", – Карасев
18 февраля 2020, вторник, 14:38 464
Политика 2020-02-18T14:38:18+02:00
Українські Новини
Местные элиты ставят на непарламентские партии, первым тренд почувствовал "Наш край", – Карасев

Местные элиты ставят на непарламентские партии, первым тренд почувствовал "Наш край", – Карасев

Анна Рудык

Первым среди непарламентских партий активно начал работать с местными элитами "Наш край". Об этом написал на своей странице в Фейсбук политолог Вадим Карасев.

По его словам, местные элиты уже активно ведут переговоры и присоединяются к политсилам, имеющим реальные шансы пройти в советы.

"Местные элиты ставят на непарламентские партии. Первым тренд почувствовал "Наш край", начавший активно работать в этом направлении. Вчера Житомирскую организацию партии возглавил ректор одного из местных университетов Виктор Евдокимов. А несколько недель назад партия усилилась на Сумщине головой облсовета Владимиром Токарем", – сообщил Карасев.

По его мнению, вокруг непарламентских партий меньше скандалов, они несут меньше рисков и меньше зависят от негативного рейтинга лидера.

Также, отметил эксперт, к местным выборам начала подготовку партия власти.

"В эти выходные прошел съезд "Слуги народа". Несмотря на амбиции, тенденция падения рейтинга партии власти сохраняется. На местных выборах они даже с большой погрешностью не могут рассчитывать на повторение результата парламентских. Перспективы "Слуги народа" на местных выборах сужаются, а желающих попасть в советы меньше не становится", – подчеркнул Карасев.

Согласно действующему законодательству, местные выборы должны состояться в последнее воскресенье октября пятого года полномочий, то есть 25 октября 2020. Пройдут они одновременно на всей территории страны – избиратели будут выбирать представителей местных органов власти и мэров городов.
Угрозы наступления на Донбассе нет, - Генштаб
Бой на линии разграничения на Донбассе закончился: 1 военный погиб, 3 ранены, 2 контужены
Новости
Виктория Кинзбурская c cумкой Prada. Фото: Ян Доброносов
"Конец эпохи бедности": депутат Зеленского пришла в раду с сумкой, которая стоит как ее прошлогодняя годовая зарплата, - журналист 15:14
Баканов допускает, что фигуранты дела об убийстве Шеремета могли быть агентами СБУ 14:58
Баканов заявляет о непричастности сотрудников СБУ к делу об убийстве Шеремета 14:45
Местные элиты ставят на непарламентские партии, первым тренд почувствовал "Наш край", – Карасев 14:38
Зеленский не знает, причастна ли СБУ к делу об убийстве Шеремета 14:13
больше новостей
Повышение пенсионного возраста: каких последствий стоит ожидать украинцам 05:50
У Лаврова выдвинули условие для проведения встречи "нормандской четверки" 08:43
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
Нацбанк повысил курс гривны: почем валюта в начале недели 06:00
В Украине ужесточился контроль за автомобильным газобалонным оборудованием (ГБО) 15:39 Видео
больше новостей
"Фармак" ежегодно инвестирует в научные исследования и разработки $15 млн 10:15
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
Повышение пенсионного возраста: каких последствий стоит ожидать украинцам 05:50
В Украине ужесточился контроль за автомобильным газобалонным оборудованием (ГБО) 15:39 Видео
Милованов допускает в будущем концессию больниц и университетов 16:54
больше новостей
Зеленский срочно собирает СНБО
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok