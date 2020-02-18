Кинотеатр "Тампере" превратят в современный культурный центр Соломенки

Кинотеатр "Тампере" на ул. Героев Севастополя, 42 В Соломенском районе будет реконструирован и превращен в современный культурный центр с обновленными залами, в том числе и цифровыми для просмотра фильмов в 3D-формате и, возможно, 5D-формате, с детской комнатой и адаптирован под нужды людей с инвалидностью. Об этом сообщила компания - девелопер, передают Українські Новини.

"Киев - культурная столица и бизнес не должен стоять в стороне от развития учреждений культуры. На сегодняшний день мы имеем полуразрушенное помещение, которое не отвечает современным требованиям ни с практической точки зрения, ни с точки зрения культурной. Помещение в 2 тыс. кв. метров совершенно не приспособлено для пользователей. Мы понимаем, что реконструкция под современные нужды - это десятки миллионов гривен, но община Соломенки заслуживает современный культурный центр ", - подчеркнул руководитель компании - девелопера Чепурный Сергей.

Нам удалось привлечь европейского инвестора, поэтому кинотеатр будет укомплектован всем современным оборудованием для удобного пользования людей с инвалидностью (пандусы, специально оборудованные туалеты, подъемник с кнопкой вызова), обустроена комната для детей, будут переработаны залы, санузлы, открыто кафе, чтобы посетители имели возможность уютно ожидать киносеанс, будет обустроена зона паблик-спейс с книжными полками, которыми можно, в том числе, пользоваться форматом буккроссинг. Запланировано также проведение экспозиций современных художников под руководством европейских кураторов.

Знаковым является фасад здания, ведь он декорирован мозаикой, которая должна быть восстановлена ​​и сохранена.

"Фасад декорирован панно из керамической плитки. На панно на желто-голубом фоне изображены цветочные композиции и шесть женских фигур, которые держат птиц, цветы. Это аутентичный элемент, который будет отреставрирован и сохранен", - подчеркнул Чепурный.

Безусловно, будут предусмотрены льготы для школьников и студентов, пенсионеров, ветеранов, участников АТО, многодетных семей, детей-сирот.

Также планируется введение "дня зрителя" с одинаковой стоимостью билетов на все сеансы, и проведение бесплатных сеансов для льготных категорий.

Территория вокруг кинотеатра будет благоустроена: современное освещение, скамейки, высажены деревья, будет обустроена детская площадка и т.п.

"Местные жители это наша целевая аудитория. Именно для них этот проект. Здесь будут объединены возможности проведения досуга для всех поколений. Наша цель создание, по сути, культурного центра семейного досуга. Именно поэтому, после разработки проекта, мы вынесем его на оценку жителям района, чтобы максимально учесть потребности и пожелания жителей, чтобы, в первую очередь, сделать максимально полезным и удобным культурный центр жителей Соломенки. и еще один важный момент: название останется таким же, ведь это уже своего рода айдентика и важная составляющая идентичности района. Планы амбициозные, но реальные ", - добавил Чепурный.

Он отметил, что реконструкция - это не просто строительные работы, это - ряд связанных составляющих, направленных на создание качественного пространства для общества.

"Реконструкция в нашем понимании это не просто перестройка чего-то. Это-продолжение традиций, сочетание современной архитектуры с сохранением айдентики, функциональный дизайн в сочетании с качественной инфраструктурой, торговыми площадками и обустройством прилегающей территории и, в результате совместной работы с обществом, мы получим качественный результат ", - подчеркнул руководитель компании - девелопера.

Стоит заметить, что это будет первый кинотеатр столицы, переданный частному инвестору и который будет реконструирован под современный культурный центр.