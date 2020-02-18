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18 февраля 2020, вторник, 12:25 116
Верховная Рада и партии 2020-02-18T14:15:03+02:00
Українські Новини
Бойко призвал снять с рассмотрения законопроект о рынке земли

Бойко призвал снять с рассмотрения законопроект о рынке земли

Константин Соловчук
серпентарий, ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За життя, Бойко, Закон о земле

Бойко призвал снять с рассмотрения законопроект о рынке земли и провести референдум. С таким предложением сопредседатель фракции Оппозиционной платформы - За життя Юрий Бойко обратился к народным депутатам с трибуны Верховной Рады, информирует портал zagittya.com.ua. Оппозиционная платформа – За життя не выдумала ни одной из более 3 тысяч поправок к законопроекту "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

"Эти правки мы не сами выдумали, это то, чего требуют люди. Закон должен работать для людей, а не олигархов, которые хотят скупить землю. И предложение у нас простое: правящая коалиция, снимите этот закон с рассмотрения, дайте фермерам с ним ознакомиться, чтобы он четко отвечал интересам общества, и проведите референдум", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Оппозиционная платформа - За життя выступает на открытии рынка земли только после референдума. Сначала нужно распаевать землю между всеми гражданами, которые еще не получили земельный надел, упорядочить Госгеокадастр, обеспечить юридическую защиту тех, кто работает на земле, провести общенациональный референдум, а уже после – голосовать закон об открытии рынка земли в зале парламента.

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