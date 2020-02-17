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17 февраля 2020, понедельник, 19:53 27
Мир 2020-02-17T19:56:06+02:00
Українські Новини
В Эмиратах разрешили запуск первой в арабском мире атомной электростанции

В Эмиратах разрешили запуск первой в арабском мире атомной электростанции

Валерия Драгомирова
Персидский залив, Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ, АЭС
АЭС (иллюстрация). Фото: pixabay
АЭС (иллюстрация). Фото: pixabay

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выдали лицензию на запуск первого энергоблока атомной электростанции Барака. Об этом сообщил представитель ОАЭ в Международном агентстве по атомной энергии Хамад аль-Каабе, передает DW.

"Это исторический момент для ОАЭ, что стали первой арабской страной в регионе, которая имеет атомную станцию", - сказал аль-Каабе журналистам, цитирует агентство новостей AFP.

Первая арабская АЭС расположена на западе ОАЭ, на побережье Персидского залива. В январе 2020 года власти ОАЭ сообщали, что первый ток станция должна дать уже через несколько месяцев.

Сооружением энергообъекта занимается специально созданный для этого консорциум с участием южнокорейской компании Korea Electric Power Corporation. Реализация проекта стоит более 2 миллиардов долларов США. Планировалось, что станция заработает в 2017 году, однако введение ее в эксплуатацию постоянно откладывалось.

После присоединения к сети всех четырех энергоблоков, мощность АЭС достигнет 5,6 гигаватт, что покроет около 25 процентов потребностей страны в электроэнергии.


Как сообщали Українські Новини, в Канаде разослали ошибочное предупреждение об аварии на АЭС. 

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