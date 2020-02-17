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17 февраля 2020, понедельник, 18:11 513
Политика 2020-02-17T18:11:26+02:00
Українські Новини
Самый страшный вирус в мире - это паника, - Зоряна Скалецкая

Самый страшный вирус в мире - это паника, - Зоряна Скалецкая

Ольга Фандорина
Коронавирус в Китае, Коронавирус, Эвакуация из Китая, Зоряна Скалецкая

Эвакуация украинских граждан из Китая будет проходить с соблюдением всех норм ВОЗ, а по прибытии в Украину все эвакуированные люди и члены команды пройдут обязательную 14-дневную обсервацию. Об этом в официальном видеообращении заявила министр охраны здоровья Украины Зоряна Скалецкая.

"На внеочередном заседании Правительства мы выделили деньги на мероприятия по обсервации людей из Китая. Эвакуацию будем осуществлять с учетом всех рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по алгоритмам, которые применяются во всем мире", - сообщила Скалецкая.

Согласно утвержденному плану действий, самолет вылетит из Киева во вторник, 18 февраля. Глава МОЗ подчеркнула, что на борт самолета в Ухане смогут подняться только те люди, которые не имеют симптомов острой респираторной инфекции. Всех их непосредственно перед вылетом дополнительно проверят китайские врачи.

"Правительство обеспечит людей средствами индивидуальной защиты в полном объеме. Все члены команды прошли соответствующее обучение от Центра общественного здоровья. После приземления будут осуществлены все меры безопасности. Самолет направят на санитарную стоянку. Все необходимые таможенные процедуры будут осуществляться в костюмах биозащиты. К месту обсервации пассажиры и члены команды с охраной прибудут отдельными транспортными средствами", - рассказала Скалецкая.

Обязательную двухнедельную обсервацию пройдут не только эвакуированные из Китая граждане, но и вся команда, которая будет проводить эвакуацию. Место их пребывания будет круглосуточно охранять Национальная гвардия и Национальная полиция.

Скалецкая также напомнила, что по состоянию на 17 февраля в Украине не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом.

"Самый страшный вирус в мире - это паника. Поэтому призываю не верить в слухи и фейки. Проверяйте информацию на официальных источниках - сайтах Министерства здравоохранения и Центра общественного здоровья Украины", - добавила министр здравоохранения.

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