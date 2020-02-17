В Киевской области подросток угнал грузовик для поездки к родителям

В поселке Макаров 16-летний подросток угнал грузовик у местного жителя. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области в понедельник, 17 февраля.

Об угоне правоохранителям сообщил владелец авто. Копы быстро нашли пропавший грузовик. Позже нашелся и подозреваемый в угоне. Им оказался 16-летний подросток.

"Выяснилось, что парень помогал по работе владельцу грузовика и знал, что тот оставляет ключи внутри. Несовершеннолетний решил "одолжить" грузовик, чтобы съездить в соседний населенный пункт к родителям. По пути машина застряла в грязи, где юноша и бросил ее", – говорится в сообщении.

Сейчас транспортное средство возвращено владельцу. По факту угона возбуждено уголовное производство по статье о незаконном завладении транспортным средством (ч.1 ст.289 УК Украины). Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от одной тысячи до одной тысячи двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

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