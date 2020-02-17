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17 февраля 2020, понедельник, 16:47 124
Политика 2020-02-17T16:48:05+02:00
Українські Новини
Экс-депутат Рады Острикова претендует на должность замминистра финансов

Экс-депутат Рады Острикова претендует на должность замминистра финансов

Ольга Фандорина
Депутат, Объединение
Татьяна Острикова. Фото: samopomich.ua
Татьяна Острикова. Фото: samopomich.ua

Бывший депутат Верховной Рады Татьяна Острикова (фракция "Объединение "Самопомощь") претендует на должность заместителя министра финансов.

Об этом свидетельствуют данные ее декларации, передают Українські Новини.

Татьяна Георгиевна Острикова 17 февраля подала декларацию как кандидат на пост замминистра финансов.

Она задекларировала дом площадью 250 м. кв. стоимостью 5,4 млн гривен, а также два земельных участка.

Ей также принадлежит: часы Chopard и Van Der Bauwede, сумка Louis Vuitton, ювелирные изделия.

Она ездит на арендованном Mercedes-Benz ML 350 выпуска 2015 года, который зарегистрирован на ИП "И-АР-СИ".

Также у нее ряд счетов в АльтБанке и Приватбанке, 75 тыс. долларов и 5 тыс. евро наличными.

Как сообщали Українські Новини, Татьяна Острикова была включена в список "Самопомощи" под №19, на момент избрания депутатом Рады работала директором компании "Юнико-Истейт", которая занимается сдачей в аренду имущества.

А также ранее депутат от "Самопомощи" Татьяна Острикова пришла в Раду с сумкой за 2000 долларов.

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