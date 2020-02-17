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17 февраля 2020, понедельник, 15:22 449
Экономика 2020-02-17T15:22:25+02:00
Українські Новини
В Минэнерго пообещали создать открытые энергетические рынки, стимулирующие инвестиции, – СМИ

В Минэнерго пообещали создать открытые энергетические рынки, стимулирующие инвестиции, – СМИ

Татьяна Зотова
Минэнерго, Энергорынок, Инвестиции, Электроэнергия
"Зеленая" энергетика. Фото: Украинское Фото

В Концепции стратегии "зеленого" энергетического перехода к 2050 году, подготовленной Министерством энергетики и защиты окружающей среды, указано, что большинство инвестиций в обновление энергетической инфраструктуры должны поступить от операторов сетей, что станет возможным при реформировании модели образования тарифа: от "затраты+" к развивающему тарифа. 

Об этом сообщило интернет-издание "РБК-Украина".

В Минэнерго надеются, что инвесторами в развитие новых "умных" сетей выступят сами операторы сетей. Речь идет об операторах системы распределения и операторов передачи электроэнергии. Для этого государство обещает создать открытые и прозрачные энергетические рынки, которые будут стимулировать к инвестированию.

"Большинство инвестиций будет осуществлено частными игроками, особенно операторами сетей, что потребует изменения подхода к тарифообразованию – от систем "затраты плюс" до таких, которые стимулируют инвестиции", - отмечается в концепции.

Согласно мнению экспертов Минэнерго, развитие "умных" сетей (smart grids) поможет компенсировать возможный рост цен на электроэнергию за счет внедрения "умного" управления энергопотреблением.

Кроме того, инвестирование в "умные" электросети позволит более надежно использовать объекты возобновляемой энергетики, технологии накопления энергии, привлекать потребителей к управлению спросом и поддерживать частные объекты зеленой генерации – просьюмеров.

Напомним, ранее энергетический эксперт, директор польской консалтинговой компании Doradztwo Gospodarcze Кшиштоф Рогульский отмечал, что RAB-тариф должен быть введенным, как минимум, 20 лет назад. "От этого зависит возврат денег инвестору в течение периода. И такая отдача должна быть на хотя бы полпроцента, даже на несколько копеек больше, чем банковский депозит", - добавил эксперт.

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