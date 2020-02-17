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17 февраля 2020, понедельник, 15:10 41
Кабмин 2020-02-17T15:11:06+02:00
Українські Новини
Очередь в детсады сократилась почти на 20 тыс. детей в 2019

Очередь в детсады сократилась почти на 20 тыс. детей в 2019

Анна Рудык
Детские сады, Детсады, Кабмин, Очередь в детсады
Садик. Фото: pexels
Садик. Фото: pexels

Согласно отчету Кабинета Министров за 2019 год, очередь в детские сады сократилась на 19,8 тыс. детей до 26,8 тыс. детей.

Об этом говорится в опубликованном на сайте отчете правительства за 2019 год, передают Українськi Новини.

Так, очередь в детские сады в течение 2019 года сократилась на 19,8 тыс. мест.

Согласно отчету, именно это количество мест было создано путем открытия новостроек, открытия частных детсадов, реконструкции, а также создания дополнительных групп в функционирующих учреждениях.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров внес изменения в план поэтапного создания дополнительных мест в детсадах на 2017-2019 годы и увеличил плановую необходимость мест в детсадах в Киеве, создание которых ожидается в 2019 году.

Также в 2019 году в киевских школах и детсадах хотели подключить камеры видеонаблюдения.

Ранее, в феврале 2019 года, на то время премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что очередь в детские сады сократилась до 33 тыс. детей.

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