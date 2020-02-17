Казахстан остановил ввоз птицы из Винницкой области из-за вспышки птичьего гриппа

Казахстан временно приостановил ввоз живой птицы, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции из Винницкой области из-за вспышки птичьего гриппа.

Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства Казахстана, передают Українськi Новини.

"Комитет ветконтроля и надзора МСХ РК сообщает, что временные ограничения были введены 27 января 2020 года на основании официальной нотификации Международного эпизоотического бюро о вспышке высокопатогенного вируса гриппа птиц на территории Винницкой области Украины", - сказано в нем.

Также вводятся временные ограничения на транзит через Винницкую область Украины птицеводческой продукции, а также инкубационного яйца, пуха и пера, не прошедших тепловую обработку, кормов и кормовых добавок для птиц, охотничьих трофеев, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птицы.

Президент Союза птицеводов Казахстана Руслан Шарипов отметил, что данная мера способствует защите территории республики от распространения опасных болезней птиц.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Европейский Союз возобновил импорт из Украины мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы.

Временный запрет был наложен в январе.

На данный момент запрет на ввоз мяса курятины из Винницкой области также введен в Беларуси.

В январе Госпродпотребслужба зафиксировала случай гибели птицы от птичьего гриппа на агропредприятии "Хутор" в Винницкой области.

К эпизоотическому очагу отнесены также агропредприятия "Немиров-Подолье" и "Колосок", которые расположены в селе Бугаков Немировского района.

В зону защиты (зона в 3 км вокруг эпизоотического очага) отнесены 9 населенных пунктов Немировского района, а в зону наблюдения (зона в 10 км вокруг эпизоотического очага) вошли 23 населенных пункта Немировского района.