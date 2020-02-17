подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.24 26.74
˟
17 февраля 2020, понедельник, 14:47 5
Судебная власть 2020-02-17T14:47:35+02:00
Українські Новини
Суд отправил под домашний арест мэра Светлодарска

Суд отправил под домашний арест мэра Светлодарска

Елизавета Кесельман
Донецкая область, Светлодарск, Суд, Краматорский суд, Арест чиновника
Суд Фото: 5 канал
Суд Фото: 5 канал

Суд отправил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность Украины мэра Светлодарска Донецкой области

Краматорский городской суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому в посягательстве на территориальную целостность Украины городскому голове Светлодарска Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, мэр подозревается в том, что в мае 2014 года внес в повестку дня сессии и в дальнейшем положительно проголосовал по вопросу о предоставлении помещения читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума о суверенности "Донецкой народной республики".

Ему сообщили о подозрении в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

По данным официального сайта Светлодарского городского совета, с 2010 года городским головой является Анатолий Брехунец.

Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2019 года Краматорский городской суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста заместителю мэра Славянска Донецкой области, подозреваемому в терроризме и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Больше новостей о: Донецкая область Светлодарск Суд Краматорский суд Арест чиновника

Рынок земли, коммуналка и визы для иностранцев: чем займется Рада на этой неделе
Сильные порывы ветра: в столице объявили штормовое предупреждение
Новости
Казахстан остановил ввоз птицы из Винницкой области из-за вспышки птичьего гриппа 14:53
Суд отправил под домашний арест мэра Светлодарска 14:47
Украина продаст 3 морских порта из-за убыточности 14:41
При продаже земельных паев их владельцы потеряют субсидию - депутат Кулинич 14:35
"Наш край" на Житомирщине возглавил ректор известного политехнического университета Евдокимов 14:34
больше новостей
Повышение пенсионного возраста: каких последствий стоит ожидать украинцам 05:50
У Лаврова выдвинули условие для проведения встречи "нормандской четверки" 08:43
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
Аэропорт "Одесса" переведет все рейсы в новый терминал с 16 февраля 16:45
Сергей Трофимов. Фото: obozrevatel.com
Замглавы Офиса президента пришел на съезд "Слуги народа" с рюкзаком за €2000 13:55
больше новостей
В "Слуге народа" определились с идеологией 17:12
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
Повышение пенсионного возраста: каких последствий стоит ожидать украинцам 05:50
"Слуга народа" ввела членские взносы 15:49
Сергей Трофимов. Фото: obozrevatel.com
Замглавы Офиса президента пришел на съезд "Слуги народа" с рюкзаком за €2000 13:55
больше новостей
Нацбанк повысил курс гривны: почем валюта в начале недели
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok