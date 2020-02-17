Суд отправил под домашний арест мэра Светлодарска

Суд отправил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность Украины мэра Светлодарска Донецкой области

Краматорский городской суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому в посягательстве на территориальную целостность Украины городскому голове Светлодарска Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, мэр подозревается в том, что в мае 2014 года внес в повестку дня сессии и в дальнейшем положительно проголосовал по вопросу о предоставлении помещения читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума о суверенности "Донецкой народной республики".

Ему сообщили о подозрении в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

По данным официального сайта Светлодарского городского совета, с 2010 года городским головой является Анатолий Брехунец.

Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2019 года Краматорский городской суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста заместителю мэра Славянска Донецкой области, подозреваемому в терроризме и посягательстве на территориальную целостность Украины.