"Наш край" на Житомирщине возглавил ректор известного политехнического университета Евдокимов

"Наш край" усилился на Житомирщине: региональную организацию партии возглавил ректор Государственного университета "Житомирская политехника" Виктор Евдокимов. Об этом сообщили во время презентации партии в Житомире. Нового председателя облорганизации представил сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак, передает пресс-служба партии "Наш край".

Сопредседатель партии отметил, что осенью этого года состоятся крупные местные выборы и партия должна подойти к ним во всеоружии.

"Мы системно готовимся к осенним местных выборов, которые должны усилить местную власть в Украине. Нам нужны молодые, амбициозные, инициативные специалисты, которые готовы и берут на себя ответственность за развитие своего общества. На Житомирщине нам повезло: мы имеем молодого, но и вместе с тем – профессионального и компетентного руководителя областной организации", – отметил Александр Мазурчак.

По словам Александра Мазурчака, "Наш край" уже много лет входит в тройку лидеров на местных выборах. В каждой громаде, где представлен "Наш край", люди уже чувствуют результаты положительных изменений в своей жизни.

"По результатам выборов в объединенных территориальных общинах в прошлом году"Наш край"закрепился в тройке лидеров. На сегодня партию "Наш край" представляют 3745 депутатов в местных советах, а также 82 городских, поселковых и сельских голов. Поэтому хочу поздравить Виктора Валерьевича в рядах лидеров и желаю успехов обновленному Житомирскому "Нашему краю", – отметил Александр Мазурчак.

В свою очередь, новоизбранный председатель Житомирской областной организации Виктор Евдокимов поблагодарил за доверие своих коллег и рассказал о решении присоединиться к "Нашего края".

"Результаты выборов в общинах свидетельствуют, что люди видят тех, кому стоит доверять. Впереди подготовка к местным выборам, нужно нарабатывать программу и изменения, которые нужны именно нам – жителям города и области, а не киевским чиновникам. Мы сформировали команду лидеров, профессионалов и людей со всей области и города, которые пользуются авторитетом и уважением. Все вместе мы будем участвовать в местных выборах на территории всей Житомирской области и в городе Житомире", – сообщил Евдокимов.

Как сообщалось ранее, в конце января "Наш край" на Сумщине возглавил председатель облсовета Владимир Токарь.