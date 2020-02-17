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  • При продаже земельных паев их владельцы потеряют субсидию - депутат Кулинич
17 февраля 2020, понедельник, 14:35 598
Политика 2020-02-17T14:35:02+02:00
Українські Новини
При продаже земельных паев их владельцы потеряют субсидию - депутат Кулинич

При продаже земельных паев их владельцы потеряют субсидию - депутат Кулинич

Ирина Дорофейчук
Олег Кулинич, Сельское хозяйство, Законопроект, Верховная Рада Украины, Закон о земле, Село
Сельское хозяйство. Фото: assalam.ru
Сельское хозяйство. Фото: assalam.ru

В случае возможного принятия законопроекта об обороте земель, при действующий системе начисления субсидий, владельцы паев, которые решат их продать и получат соответствующий доход, потеряют право на получение субсидий. Об этом во время согласительного совета парламента заявил в понедельник председатель депутатской группы "Довира" Олег Кулинич, информирует портал unian.net.

"У людей есть огромные опасения относительно потери субсидии в случае, если владелец пая решит его продать. Вполне очевидно, что при действующей системе начисления субсидий люди ее потеряют. И как это можно объяснить пенсионеру, который получает пенсию около 2000 гривен в месяц?", - отметил депутат.

По словам Олега Кулинича, если владелец пая решит его продать и рассчитывает за эти деньги каким-то образом существенно улучшить свою жизнь, то по факту все эти средства могут пойти на оплату коммуналки.

"Этот вопрос надо урегулировать и доход от продажи земли не должен браться в расчет при начислении субсидий", - подчеркнул председатель депутатской группы "Довира".

По его мнению, решение этой проблемы обязательно надо закрепить на законодательном уровне. Кулинич также акцентировал внимание на том, что государственная поддержка аграриев, особенно - в контексте возможного введения оборота сельхозземель - должна быть системной и долгосрочной, а не определяться на каждый отдельно взятый год.

"Эта норма должна быть закреплена на законодательном уровне как минимум на 5 лет. Мы с коллегами по группе "Довира" такой законопроект зарегистрировали", - добавил Кулинич.

Напомним, что депутатская группа "Довира" зарегистрировала законопроект №2825 "О внесении изменения в раздел VI "Заключительные и переходные положения "Бюджетного кодекса Украины" относительно бюджетной поддержки АПК". Им предлагается установить долгосрочный период предоставления бюджетной поддержки сельхозтоваропроизводителям, а также определить ее размер - не менее 1% выпуска продукции в сельском хозяйстве.

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