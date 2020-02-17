Французские журналисты сняли цикл документальных фильмов "Украина гейт"

Французские журналисты сняли документальное кино с участием украинских политиков о вмешательстве США в политику Украины времен Порошенко "Украина гейт". Об этом говорится на сайте журналистского проекта, передают Українськi Новини.

В Украине пока показали только первую часть из цикла Ukrainegate. Автор фильма - Оливье Беррюйе, он работает в жанре расследований.

Фильм обращает внимание зрителей на качество той информации, которую получает аудиторию. С помощью общеизвестных фактов автор фильма доказывает, что некоторые лидеры общественного мнения и политики попросту лгали, зарабатывая на этой неправде сотни миллионов долларов.

В центре сюжетной линии Украина и события внутри страны: причины увольнения генпрокурора Виктора Шокина и странности во время назначения Юрия Луценко, дело Буризмы и экс-вице-президент США Джо Байден, посольство США и поведение украинских чиновников.

Как сообщали Українськi Новини, Шокин считает, что Байден использовал НАБУ в своих целях.

Также бывший генеральный прокурор Виктор Шокин считает, что Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Генеральная прокуратура не привлекли к реальной уголовной ответственности топ-коррупционеров из-за разногласий и плохой коммуникации.