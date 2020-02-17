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17 февраля 2020, понедельник, 13:55 45
Общество 2020-02-17T13:55:40+02:00
Українські Новини
Французские журналисты сняли цикл документальных фильмов "Украина гейт"

Французские журналисты сняли цикл документальных фильмов "Украина гейт"

Анна Рудык
Виктор Шокин, Ukrainegate, Юрий Луценко, Джо Байден

Французские журналисты сняли документальное кино с участием украинских политиков о вмешательстве США в политику Украины времен Порошенко "Украина гейт". Об этом говорится на сайте журналистского проекта, передают Українськi Новини.

В Украине пока показали только первую часть из цикла Ukrainegate. Автор фильма - Оливье Беррюйе, он работает в жанре расследований.

Фильм обращает внимание зрителей на качество той информации, которую получает аудиторию. С помощью общеизвестных фактов автор фильма доказывает, что некоторые лидеры общественного мнения и политики попросту лгали, зарабатывая на этой неправде сотни миллионов долларов.

В центре сюжетной линии Украина и события внутри страны: причины увольнения генпрокурора Виктора Шокина и странности во время назначения Юрия Луценко, дело Буризмы и экс-вице-президент США Джо Байден, посольство США и поведение украинских чиновников.

Как сообщали Українськi Новини, Шокин считает, что Байден использовал НАБУ в своих целях.

Также бывший генеральный прокурор Виктор Шокин считает, что Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Генеральная прокуратура не привлекли к реальной уголовной ответственности топ-коррупционеров из-за разногласий и плохой коммуникации.

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