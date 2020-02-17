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17 февраля 2020, понедельник, 12:45 52
СМИ 2020-02-17T12:45:02+02:00
Українські Новини
Житомирские журналисты встревожены появлением в Украине "намордника" для демократии

Житомирские журналисты встревожены появлением в Украине "намордника" для демократии

Петр Стуженко
Журналистика, Законопроект, Верховная Рада Украины, Медиа

В Украине уже на протяжении нескольких недель не утихает бурная реакция на появление в парламенте законопроекта "О медиа". Портал zhitomir-online.com обратился с просьбой прокомментировать содержание законопроекта к председателю Житомирской региональной организации Национального Союза журналистов Украины Виктору Бойко.

"Мои коллеги-журналисты очень обеспокоены, а точнее - встревожены появлением законопроекта "О медиа". Он по своему удивительный и несколько неожиданно, причем без должной аргументации, отрицает целых пять ранее действующих нормативно-правовых актов в сфере средств массовой информации. Кстати, и сам термин "средства массовой информации" согласно предложенному законопроекту, исчезает. Некоторые из наших коллег-журналистов назвали предложенные положения и нормы законопроекта "О медиа" не иначе, как "намордником" для демократии. Замечу, что журналисты, которые имеют немалый опыт работы, приводят массу аргументов, четко и недвусмысленно свидетельствующих ряд негативных последствий предложенных парламентариями новаций. Добавлю, что журналисты Житомирщины всерьез взволнованы, а если откровенно - глубоко возмущены тем, что предлагают авторы еще одного законопроекта, который называется "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации ".

По мнению репортеров законопроект уже сейчас получил свое неофициальное, но довольно красноречивое название, как законопроект "О дезинформации". Первичные ячейки Национального союза журналистов Житомирщины чуть ли не в один голос бьют тревогу и требуют немедленного обсуждения сложившейся ситуации. Почему в журналистской среде существует такая тревога? Во-первых - потому, что все упомянутые новации, которые вошли в редакции новых законопроектов о деятельности СМИ и журналистов, готовились кулуарно, без учета мнения общественных организаций, союзов, творческих объединений и тому подобное. Во-вторых, журналисты напомнили законодателям о не столь уж далекие времена, когда в январе 2014 года у стенах парламента уже были попытки принять законодательный документ, который по сути вводил цензуру в отечественных СМИ. Так вот, те предложения, которые подняли зимой 2014-го года общество и стали действенными катализаторами событий на евромайдане, сегодня кажутся невинными забавами по сравнению с новшествами нынешних законодателей, отличившихся еще только предложениями по усилению контрольных и штрафных санкций в отношении СМИ и отдельных журналистов.

Таким образом, житомирские репортеры уже на следующей неделе собирают общее собрание журналистов, редакционных коллективов, независимо от формы собственности изданий или их членства в НСЖУ для обсуждения ситуации, вызванной появлением нескольких законопроектов, касающихся медиа-сферы и журналистской деятельности.

В Житомире считают, что без учета предложений и замечаний журналистского сообщества Верховная Рада не имеет права даже приступать к рассмотрению вышеупомянутых законопроектов. В противном случае - общество получит реальное сворачивание демократии, а журналистика, как профессия, просто исчезнет.

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