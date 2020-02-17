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17 февраля 2020, понедельник, 12:16 57
Экономика 2020-02-17T12:26:17+02:00
Українські Новини
Столичная команда "Батьківщини" за проведение референдума о продаже сельхозземли

Столичная команда "Батьківщини" за проведение референдума о продаже сельхозземли

Алина Заика
Батьківщина, Виталий Нестор, Юрий Власенко, Михаил Ковальчук, Земля, Рынок земли

Киевская городская партийная организация "Батьківщина" выступает за проведение всеукраинского референдума перед принятием законопроекта, предусматривающего продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщил председатель Национального штаба защиты родной земли в Киеве Михаил Ковальчук в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Мы выступаем за продление моратория, мы призываем власть сегодня провести референдум, спросить мнение людей касательно дальнейшего будущего нашей родной земли", - сказал он.

В свою очередь руководитель юридического направления Центра защиты киевлян, адвокат Юрий Власенко заявил, что главное юридическое управления Верховной Рады обнародовало свои замечания к законопроекту №2178-10 о запуске рынка земли во втором чтении.

По его словам, управление считает, что проект требует существенной технической и юридической доработки, поскольку он не соответствует конституционным принципам и в нем заложено много коллизионных норм.

Например, Власенко отметил, что не известно, что будет с землей, которая находится в совместной собственности супружеской пары, где один из супруг является иностранцем, в случае развода.

По его мнению, необходимо дать возможность гражданам Украины передавать в аренду земельные паи за справедливую цену, что будет способствовать росту экономики.

Также председатель Киевской городской партийной организации "Батьківщина" Виталий Нестор считает, что законопроект о введении земельных аукционов прямо нарушает требования и возможности малых и мелких фермеров, которые не имеет доступа к Интернету.

Кроме того, по его словам, предполагаемая возможность менять целевое назначение земель без согласия органов контроля и государственной власти может привести к тому, что к природному и водному фондам не будут допускаться граждане Украины, которые не являются собственниками соответствующих земучастков.

Нестор заявил, что в случае, если человек хочет реализовать свое право собственности, он может продать землю государству.

Источник : Українські новини
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