Столичная команда "Батьківщини" за проведение референдума о продаже сельхозземли

Киевская городская партийная организация "Батьківщина" выступает за проведение всеукраинского референдума перед принятием законопроекта, предусматривающего продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщил председатель Национального штаба защиты родной земли в Киеве Михаил Ковальчук в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Мы выступаем за продление моратория, мы призываем власть сегодня провести референдум, спросить мнение людей касательно дальнейшего будущего нашей родной земли", - сказал он.

В свою очередь руководитель юридического направления Центра защиты киевлян, адвокат Юрий Власенко заявил, что главное юридическое управления Верховной Рады обнародовало свои замечания к законопроекту №2178-10 о запуске рынка земли во втором чтении.

По его словам, управление считает, что проект требует существенной технической и юридической доработки, поскольку он не соответствует конституционным принципам и в нем заложено много коллизионных норм.

Например, Власенко отметил, что не известно, что будет с землей, которая находится в совместной собственности супружеской пары, где один из супруг является иностранцем, в случае развода.

По его мнению, необходимо дать возможность гражданам Украины передавать в аренду земельные паи за справедливую цену, что будет способствовать росту экономики.

Также председатель Киевской городской партийной организации "Батьківщина" Виталий Нестор считает, что законопроект о введении земельных аукционов прямо нарушает требования и возможности малых и мелких фермеров, которые не имеет доступа к Интернету.

Кроме того, по его словам, предполагаемая возможность менять целевое назначение земель без согласия органов контроля и государственной власти может привести к тому, что к природному и водному фондам не будут допускаться граждане Украины, которые не являются собственниками соответствующих земучастков.

Нестор заявил, что в случае, если человек хочет реализовать свое право собственности, он может продать землю государству.